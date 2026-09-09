Incêndio na Nogueira já está extinto
Reacendimento mobilizou três corporações durante a madrugada
O incêndio que reacendeu, esta madrugada, nas imediações do Bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha, já está extinto.
O alerta para o reacendimento foi dado pelas 5h50, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Voluntários Madeirenses. As equipas estiveram no terreno a combater as chamas e a garantir a extinção do foco, não havendo informação de vítimas ou danos associados ao reacendimento.
Fogo na Nogueira reacendeu e obriga a reforço de meios
Um total de cinco viaturas e 14 elementos da corporação de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, a combater um incêndio nas imediações do Bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha.
Com a situação já controlada, os meios das três corporações regressaram aos respectivos quartéis.
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