Incêndio na Nogueira já está extinto

O incêndio que reacendeu, esta madrugada, nas imediações do Bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha, já está extinto.

O alerta para o reacendimento foi dado pelas 5h50, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Voluntários Madeirenses. As equipas estiveram no terreno a combater as chamas e a garantir a extinção do foco, não havendo informação de vítimas ou danos associados ao reacendimento.

Fogo na Nogueira reacendeu e obriga a reforço de meios Um total de cinco viaturas e 14 elementos da corporação de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, a combater um incêndio nas imediações do Bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha.

Com a situação já controlada, os meios das três corporações regressaram aos respectivos quartéis.