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Queimada não autorizada acciona meios no Funchal

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Foto Google Maps

Um fogo em mato deflagrou, esta tarde, no Beco do Salvador, no Funchal, na sequência de uma queimada não autorizada.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com duas viaturas e sete elementos, contando ainda a ocorrência com a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP). Não há registo de feridos na sequência do incêndio.

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