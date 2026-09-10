Queimada não autorizada acciona meios no Funchal

Um fogo em mato deflagrou, esta tarde, no Beco do Salvador, no Funchal, na sequência de uma queimada não autorizada.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com duas viaturas e sete elementos, contando ainda a ocorrência com a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP). Não há registo de feridos na sequência do incêndio.