Novo foco de incêndio na Ribeira Brava retém meios

Foi detectado um novo foco de incêndio na zona do Pomar da Rocha, na Ribeira Brava.

De acordo com fonte da Protecção Civil, o fogo que deflagrou durante a tarde já se encontra em fase de resolução, mas os meios que se encontravam no local, com excepção do meio aéreo, que depois do pôr-do-sol já não pode operar, foram entretanto mobilizados para o novo incêndio.

A mesma fonte assegura que o segundo incêndio nada tem que ver com o primeiro, estando, por isso, a ser encarado como um fogo autónomo.

Para o Pomar da Rocha foram mobilizadas, durante a tarde, quatro corporações, nomeadamente a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e os Bombeiros Voluntários da Calheta, num total de 24 operacionais.