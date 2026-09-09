 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Novo foco de incêndio na Ribeira Brava retém meios

São recorrentes, ano após ano, os incêndios na zona do Pomar da Rocha, na Ribeira Brava.&nbsp;
São recorrentes, ano após ano, os incêndios na zona do Pomar da Rocha, na Ribeira Brava. , Foto Arquivo

Foi detectado um novo foco de incêndio na zona do Pomar da Rocha, na Ribeira Brava. 

De acordo com fonte da Protecção Civil, o fogo que deflagrou durante a tarde já se encontra em fase de resolução, mas os meios que se encontravam no local, com excepção do meio aéreo, que depois do pôr-do-sol já não pode operar, foram entretanto mobilizados para o novo incêndio.

A mesma fonte assegura que o segundo incêndio nada tem que ver com o primeiro, estando, por isso, a ser encarado como um fogo autónomo. 

Para o Pomar da Rocha foram mobilizadas, durante a tarde, quatro corporações, nomeadamente a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e os Bombeiros Voluntários da Calheta, num total de 24 operacionais.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo