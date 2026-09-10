Rebentamento de tubo provoca inundação na Rua dos Aranhas

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados esta manhã, pelas 8 horas, para uma inundação num edifício situado na Rua dos Aranhas, no Funchal.

À chegada ao local, os bombeiros verificaram que a situação terá sido provocada pelo rebentamento de um tubo de uma máquina, que levou à entrada de água no edifício, desde o primeiro andar até ao rés-do-chão.

A presença de água junto à instalação eléctrica levou à solicitação do Serviço Municipal de Protecção Civil, uma vez que estava a sair água de lâmpadas e interruptores.

A inundação afectou ainda alguns estabelecimentos comerciais.