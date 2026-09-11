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Acidente provoca congestionamento na VR1

Ocorrência no túnel da Ribeira Brava no sentido Ribeira Brava - Machico

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Um acidente de viação ocorreu esta manhã na VR1, no sentido Ribeira Brava-Machico, no interior do túnel da Ribeira Brava, ainda ao quilómetro zero.

A ocorrência terá acontecido por volta das 10 horas. Desconhece-se, para já, a gravidade do acidente e se há feridos.

Uma das faixas de trânsito encontra-se encerrada, provocando congestionamento, com uma fila de veículos a prolongar-se até ao Nó da Ribeira Brava.

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