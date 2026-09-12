Orquestra Clássica inaugura hoje nova temporada

A Orquestra Clássica da Madeira inaugura, hoje, a temporada 2026/2027, com um concerto marcado para as 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Sob direcção do maestro italiano Gianluca Marcianò, a formação sinfónica contará com a participação da soprano sérvia Milica Strahinić.

O programa inclui a abertura de “Orestéia”, de Sergei Taneyev, duas árias de Piotr Ilitch Tchaikovsky, de “Iolanta” e “Eugene Onegin”, e a suíte “O Pássaro de Fogo”, de Ígor Stravinsky, na versão de 1919.

O concerto assinala o arranque da nova temporada da Orquestra Clássica da Madeira, que apresenta como lema “Música e Cultura aspirando excelência!”.

Para esta formação sinfónica serão ainda convidados músicos que iniciaram a sua formação na Madeira e prosseguiram estudos ou actividade profissional no continente e no estrangeiro.

Os bilhetes têm um custo de 25 euros, com descontos para crianças e jovens. Os alunos do Conservatório têm entrada livre, mediante apresentação do cartão de estudante.

PROGRAMA

Sergei Taneyev [1856 - 1915] - Oresteia Overture op. 6

Piotr Ilitch Tchaikovsky [1840 - 1893] - Aria from Opera Iolanta

Piotr Ilitch Tchaikovsky [1840 - 1893] - Letter scene from Opera Eugene Onegin (aria of Tatjana)

Ígor Stravinsky [1882 - 1971] - Firebird (1919 version)