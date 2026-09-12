Salesianos investem 830 mil euros na remodelação do 1.º ciclo

Os Salesianos do Funchal inauguram na próxima segunda-feira, 14 de Setembro, a remodelação do sector do 1.º ciclo, num investimento de 830 mil euros da Fundação Salesianos.

A intervenção abrange 12 salas de aula, uma sala de música, um gabinete para o director de ciclo e uma sala de professores. As salas foram equipadas com ar condicionado, tectos acústicos, quadros interactivos e novo mobiliário.

Segundo a instituição, concluída a intervenção, o colégio passa a disponibilizar quatro salas de pré-escolar, 30 salas destinadas ao 2.º e 3.º ciclos, três salas de informática, duas salas de música e seis gabinetes de docentes especializados, além do pavilhão gimnodesportivo e da piscina.

A cerimónia de inauguração contará com a presença do presidente do Governo Regional, da secretária regional de Educação e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre outros convidados. Estará também presente Orlando Camacho, director executivo da Fundação Salesianos e madeirense.