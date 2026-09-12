Helena Leal defende mais oportunidades para jovens participarem na comunidade

A vereadora com o pelouro da Juventude da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Helena Leal, defendeu este sábado a importância de criar oportunidades para os jovens participarem na comunidade e exercerem a cidadania.

A responsável interveio numa sessão dedicada à plataforma 'Ponto de Encontro - Cidadania ao Serviço de Portugal', promovida pela Associação Viriatos.14, subordinada ao tema “Serviço Militar - Cidadania”, que decorreu na Sala da Assembleia Municipal do Funchal e reuniu jovens e estudantes.

Helena Leal destacou o papel das autarquias na promoção de uma participação cívica mais activa, defendendo que “a cidadania começa perto das pessoas”. Nesse sentido, apontou a Bolsa de Voluntariado e o projecto Jovens em Participação, iniciativas do Município que, segundo referiu, permitem aos jovens participar na comunidade, apresentar ideias e contribuir para a construção de respostas.

“A cidadania aprende-se sobretudo exercendo-a”, afirmou, defendendo que as instituições devem criar condições para que os jovens sejam “efectivamente actores da comunidade onde vivem”.

A vereadora defendeu ainda a valorização da participação cívica dos jovens, incluindo no acesso às bolsas de mérito e de estudo do Município para estudantes do Ensino Superior. Segundo explicou, além do desempenho académico, é também considerado o envolvimento em projectos de participação, voluntariado e cidadania.

Para Helena Leal, esse envolvimento permite desenvolver competências como responsabilidade, organização, liderança e trabalho em equipa, contribuindo para uma maior consciência da comunidade.

“Viver numa sociedade democrática não significa apenas ter direitos, significa também ter responsabilidades perante os outros”, acrescentou, defendendo a preparação de cidadãos capazes de “agir, colaborar, proteger, ajudar e resistir quando a comunidade é colocada à prova”.