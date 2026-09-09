Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Valor das novas pensões cai 12,5%. 49 deixam a Administração Pública em Outubro, tantos quantos os aposentados de 2025. Contudo, o valor médio que levam para casa recua 224 euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Cães que guiam não devem ser incomodados. Hope e Guto auxiliam tutoras a andarem em segurança pelas ruas.

Paixão valorizada. Carlos Ruas conta momentos inéditos de uma carreira com décadas e já sonha com o ‘Forever Young’ no Porto Santo em 2027

Fique também a saber que Madalena Costa revalida título europeu.

E, por fim, Motorista de TVDE detido por empurrar agente.

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