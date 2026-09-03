Neemias Queta inaugura campo de basquetebol com arte portuguesa nos EUA

O poste português Neemias Queta, dos Boston Celtics, estará presente na inauguração de um campo de basquetebol numa escola de Massachusetts, nos Estados Unidos, que contará com uma obra de arte inspirada na herança cultural luso-americana.

Em causa está a renovação do campo de basquetebol da King Open School, em Cambridge, no coração da histórica comunidade luso-americana da Grande Boston, lar de gerações de famílias dos Açores, da Madeira e de Portugal continental.

"Criada por uma equipa de artistas portugueses que se deslocou a Massachusetts especificamente para o projeto, a obra de arte entrelaça os valores fundamentais da escola, de diversidade e inclusão, com a herança cultural da comunidade luso-americana local", diz um comunicado enviado à Lusa pelo cônsul-geral de Portugal em Boston.

A inauguração está agendada para 12 de setembro e contará com a presença de Neemias Queta, poste dos Boston Celtics e primeiro jogador português na história da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), num evento que será aberto à comunidade.

A celebração contará com atividades de basquetebol para jovens, degustação de produtos portugueses e encontros comunitários em homenagem à diversidade, inclusão e cultura.

O projeto é da autoria da Hoopers - uma comunidade global de basquetebol que transforma os campos públicos em espaços para a cultura, desporto e comunidade -, numa parceria com a Delta Cafés e a Sumol Compal.

Teve ainda a colaboração do Consulado-Geral de Portugal em Boston e da Cambridge Public Schools.

"Prestar homenagem à herança portuguesa e, ao mesmo tempo, contribuir para a juventude local torna isto num momento muito especial para nós", afirmou Bruno Alves, 'manager' da Delta Cafés nos EUA, citado em comunicado.

"Estamos a celebrar Portugal e a agradecer a esta comunidade por acolher o nosso povo. Desde aqueles que chegaram aqui há décadas até atletas como Neemias, que nos inspiram com trabalho árduo e perseverança", acrescentou Beatriz Lopes, 'manager' internacional da Sumol Compal.