Nova Direita exige esclarecimentos da PSP da Madeira sobre fiscalização de videovigilância

A Nova Direita deixou um "último aviso público" ao Comando da PSP da Madeira, exigindo esclarecimentos sobre a fiscalização de um sistema de videovigilância instalado numa unidade hospitalar.

O partido, cujo coordenador regional, Paulo Azevedo, assina o comunicado, quer saber de forma "clara, objetiva, fundamentada e documentalmente comprovada", se a fiscalização foi efectivamente realizada, quem a efectuou, em que data, quais os procedimentos adoptados e quais as conclusões concretas a que as autoridades chegaram.

Segundo a Nova Direita, as dúvidas em torno do caso resultam de "informações contraditórias" que vieram a público e que, afirma, continuam sem esclarecimento cabal. O partido considera que, perante uma matéria que envolve um sistema de videovigilância instalado numa unidade hospitalar, não basta à PSP afirmar que a situação foi verificada, sendo necessário demonstrar documentalmente o que foi fiscalizado e quais as conclusões alcançadas.

A Nova Direita ameaça agora remeter a documentação e os elementos que diz ter em sua posse para as entidades competentes, caso a PSP não responda integralmente às questões colocadas. O objectivo será solicitar a averiguação dos factos e o eventual apuramento de responsabilidades administrativas, disciplinares ou de outra natureza.

O partido admite ainda apresentar uma participação ou queixa formal, caso considere que os elementos recolhidos e a ausência de esclarecimentos justificam essa iniciativa.

"A confiança dos cidadãos nas instituições públicas exige transparência, rigor e prestação de contas", afirma a Nova Direita, que rejeita respostas que classifica como "vagas, genéricas ou de circunstância".

"A Nova Direita não pede favores à PSP. Exige transparência. A Nova Direita não pede respostas políticas. Exige factos", conclui Paulo Azevedo, defendendo que a PSP deve prestar aos cidadãos esclarecimentos "verdadeiros, completos e devidamente comprovados" sobre a sua actuação neste caso.