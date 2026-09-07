Fundação Cecília Zino inaugura exposição "Bucho Virado"

Será inaugurado ao público na próxima sexta-feira, 11 de Setembro, pelas 18h30, a primeira exposição da 3.ª Edição da Open Call "Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais". A mostra, intitulada "Bucho Virado", é da autoria de Merícia Dantas e decorre no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino, na Rua do Bettencourt, nº 10, 2º andar, no centro da cidade do Funchal.

A iniciativa pretende criar programação cultural de portas abertas naquele espaço, contribuindo simultaneamente para o combate à desigualdade social através da promoção da acessibilidade à fruição cultural. Contando como parceiros a Câmara Municipal do Funchal e a Direcção Regional da Cultura, a Open Call premiou quatro jovens artistas madeirenses com uma bolsa para a criação de materiais artísticos, que serão expostos ao longo dos próximos meses na sala multiusos da Fundação Cecília Zino.

Merícia Dantas, autora da proposta vencedora, apresenta "Bucho Virado" como uma reflexão sobre a transmissão de conhecimento, memória e futuro dos saberes tradicionais, centrada nas práticas e crenças populares de cura e protecção que, ao longo de gerações, fizeram parte do quotidiano das comunidades locais madeirenses. A artista recorda o papel das curandeiras, das plantas medicinais e dos ensalmos — rezas, conjuros e benzeduras que invocam Deus, santos e outras entidades — como forma de curar males físicos e espirituais, presente em expressões como "curar do bucho virado" ou "curar de aberto", bem como em rituais associados ao mau-olhado, transmitidos oralmente e por experiência directa.

Segundo a artista, este saber popular vive hoje um momento de transição, permanecendo na memória de quem o praticou, em registos documentais e no património imaterial da região, mas já sem uma transmissão contínua no quotidiano. É perante esta realidade que o projecto procura responder à questão de que futuro terá um conhecimento que já não encontra quem o continue.

A exposição "Bucho Virado" estará aberta ao público até 12 de Novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00, com entrada gratuita.