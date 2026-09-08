Moção, Albuquerque e jogos na agenda de hoje

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tem uma agenda preenchida esta terça-feira. Às 11 horas, Miguel Albuquerque as obras de reformulação do Nó da Cancela, numa fase em que a empreitada se encontra na recta final.

Os trabalhos deverão ficar concluídos durante o mês de Outubro e a intervenção pretende melhorar a fluidez do tráfego na zona, sobretudo nas horas de ponta. A empreitada representa um investimento de cerca de 2,9 milhões de euros, incluindo IVA.

Na parte da tarde, pelas 15h30, Albuquerque preside à cerimónia de apresentação da escultura luso-flamenga de meados do século XVI Imagem de Nossa Senhora com Menino, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

A nível nacional, destaque e votação na Assembleia da República debate da moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo.

Comissão permanente confirma plenário na 3.ª feira para debater e votar moção do Chega A Comissão Permanente aprovou hoje, por unanimidade, a convocação para terça-feira de um plenário para debater e votar a moção de censura do Chega ao Governo, já com chumbo garantido.

A agenda desta terça-feira inclui ainda a 12.ª edição dos Jogos da Aventura Sénior.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00

Conferência de apresentação oficial da XIII edição do Trail de Câmara de Lobos

Local: Terraço da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

11h30

CMF: apresentação da 12.ª edição dos Jogos da Aventura Sénior

Local: Átrio da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho

15h00

Marítimo – Gil Vicente, da Liga de sub-23

Local: Estádio da Imaculada Conceição

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos verificados no dia 09 de Setembro: Dia Europeu da Reciclagem de Pilhas, Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques e Dia Mundial da Grávida:

1438 - Morre, aos 46 anos, D. Duarte morre, em Tomar. Sobe ao trono Afonso V.

1569 - Morre, com 44 anos, o pintor holandês Pieter Brueghel.

1776 - O Congresso Continental norte-americano aprova a designação Estados Unidos da América.

1828 - Nasce o escritor russo Leo Tolstói, autor de "Anna Karenina" e "Guerra e Paz".

1829 - Aparece em Londres o primeiro número do Chaveco Liberal, periódico fundado pelos refugiados portugueses Almeida Garrett e Ferreira Borges.

1836 - Rebenta a Revolta Setembrista.

1867 - Independência do Luxemburgo.

1901 - Morre, com 36 anos, o pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec.

1908 - Nasce o escritor, crítico e tradutor italiano Cesare Pavese, autor de "O Camarada" e "Noites de Festa".

1944 - Sobe ao poder o Partido Comunista da Bulgária, com o apoio do exército da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1948 - Fundação da Coreia do Norte.

1956 - Primeira aparição televisiva do norte-americano Elvis Presley, no Ed Sullivan Show.

1971 - Motim na prisão de Attica, em Nova Iorque, pela melhoria das condições de encarceramento, causa nove mortos entre os 39 reféns.

1973 - 25 de Abril. Reunião clandestina de 136 oficiais portugueses, no Monte Sobral, Alcáçovas, marca o início do Movimento das Forças Armadas.

- Guerra Colonial. A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a Resolução 3061 que declara ilegal a presença de tropas portuguesas nos territórios da Guiné, Angola e Moçambique.

1976 -- Morre, aos 82 anos, Mao Tse-Tung, fundador do Partido Comunista da China, e Presidente da República Popular da China entre 1949 e 1959.

1985 - Um incêndio na serra de Lumiares, em Viseu, causa a morte a 14 bombeiros voluntários de Armamar.

1986 - Começa, em Pequim, a segunda fase das conversações luso-chinesas sobre o futuro de Macau.

- É encontrado morto, nos arredores de Santiago do Chile, o jornalista José Carrasco, dois dias depois de ter sido preso pela polícia política de Pinochet.

1994 - O escritor espanhol Camilo José Cela é condecorado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) com a medalha de Ouro Picasso, em Madrid, Espanha.

1996 - O chefe militar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), general Arlindo Chenda Pena "Ben Ben", e outros quatro oficiais de Jonas Savimbi, chegam a Luanda para integrarem as Forças Armadas de Angola.

- A Croácia e a República Federal da Jugoslávia, Sérvia e Montenegro, estabelecem relações diplomáticas e consulares, depois de cinco anos de guerra.

1999 - As forças da UNAMET retiram-se de Díli, juntamente com o grupo de observadores portugueses perante a violência das milícias em Timor-Leste.

2002 - Osama bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda, reivindica os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, que fizeram quase três mil mortos.

2003 -- O engenheiro Joaquim Sarmento, 86 anos, recebe, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Prémio Leonardo da Vinci, atribuído pela Sociedade Europeia para a Formação de Engenheiros.

- Morre, aos 95 anos, o físico nuclear e investigador norte-americano nascido na Hungria Edward Teller, membro da equipa que desenhou a bomba atómica.

2004 - Atentado em frente da embaixada australiana em Jacarta, Indonésia, atribuído à Al-Qaida, causa a morte de dez pessoas e cerca de 200 feridos.

- Morre, com 92 anos, o norte-americano Frank Thomas, animador dos estúdios Walt Disney, criador de "Bambi".

2007 - Pela primeira vez na história do Estado judaico, a polícia israelita detém um bando neonazi de jovens imigrantes da ex-União Soviética, acusados de ataques a dezenas de pessoas e de pintarem suásticas em sinagogas.

- Seis milhões de eleitores guatemaltecos vão às urnas escolher o Presidente e vice-presidente da República, 322 presidentes de câmara e 158 deputados, após uma campanha eleitoral marcada pelo assassínio de meia centena de militantes partidários e candidatos. O social-democrata Alvaro Colom e o conservador Otto Pérez passam à segunda volta das Presidenciais guatemaltecas.

2008 - É criada a Associação Meninos do Mundo, que visa promover o conhecimento da adoção internacional em Portugal e no estrangeiro. É reconhecida como Organização Não Governamental Para o Desenvolvimento, com a natureza de utilidade pública.

2009 - É criada a Vitapress, cooperativa encarregue do licenciamento e gestão integrada dos direitos de autor, e que junta vários grupos de comunicação social.

- O arquiteto Eduardo Souto Moura é distinguido com o Prémio Internacional de Arquitetura 2009, na vertente de Construção Moderna, atribuído pelo "The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design", dos Estados Unidos da América, em parceria com o "The European Centre for Architecture and Urban Studies", pelo projeto do Centro de Arte Contemporânea Graças Morais de Bragança.

- O Uruguai é o primeiro país da América Latina a autorizar a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, depois de o Senado ter aprovado a reforma legal.

- Os Estados Unidos da América, Reino Unido, Chipre, Japão e Singapura assinam a "Declaração de Nova Iorque" para o combate à pirataria nas costas da Somália, que põe em risco uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

2015 - É lançado, pela Santa Casa da Misericórdia, o Placard, jogo social do Estado.

- Morre, aos 83 anos, Manuel Cordeiro dos Santos, antigo presidente do Boavista.

2016 - Os Estados Unidos e a Rússia chegam a um acordo para um cessar-fogo na Síria, com início no dia 12, e que prevê a suspensão de todas as operações de combate, incluindo os bombardeamentos aéreos.

- Pelo menos quatro pessoas morrem e 49 ficam feridas no descarrilamento de um comboio na localidade galega de O Porriño, Pontevedra, Espanha.

2019 - Morre, aos 94 anos, Robert Frank, fotógrafo norte-americano de origem suíça, dos mais influentes fotógrafos do século XX, com a sua obra "The Americans" (1958), com 83 imagens de pessoas comuns, a ser considerada um marco histórico.

- Morre, aos 72 anos, o ator Carlos Lacerda.

- Morre, com 83 anos, André Gonçalves Pereira, advogado e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros no segundo Governo de Francisco Pinto Balsemão.

2020 - Portugal regista o maior número de contágios diários de covid-19 desde 20 de abril, com 646 novos casos. As autoridades de saúde justificam números com o aumento da mobilidade.

- Morre, aos 92 anos, George Bizos, advogado e ativista dos direitos humanos na África do Sul, representante de Walter Sisulu e Nelson Mandela, fundadores do Congresso Nacional Africano, no julgamento de Rivonia.

- Morre, com 77 anos, Shere Hite, sexóloga de origem alemã e norte-americana, autora do "Relatório Hite" de 1976, resultado de pesquisas sobre a sexualidade feminina.

2023 - Morre, aos 95 anos, Mangosuthu Gatsha Buthelezi, líder histórico do partido sul-africano Inkatha, primeiro-ministro tradicional do rei e da nação Zulu.

- Morre, aos 81 anos, Teodora Cardoso, economista, primeira presidente do Conselho de Finanças Públicas, entre 2012 e 2019. Agraciada em 2019, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henriques.

2024 - Morre, aos 85 anos, a atriz Graça Lobo. O seu desempenho de "Hedda Gabler", de Henrik Ibsen, foi um dos seus maiores sucessos. Em 1979, fundou a Companhia de Teatro de Lisboa.

- Morre, aos 93 anos, James Earl Jones, ator norte-americano que deu voz ao lendário vilão Darth Vader da saga "Star Wars" e ao rei Mufasa no filme de animação "O Rei Leão".

PENSAMENTO DO DIA

O ódio faz sofrer. Vencer o ódio é dar um passo no conhecimento Cesare Pavese (1908-50), escritor italiano



Este é o ducentésimo quinquagésimo terceiro dia do ano. Faltam 113 dias para o termo de 2026.