Preço das casas subiu 7% em Agosto na Madeira

O preço das casas na Madeira subiu 7%, em Agosto deste ano, face ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados fornecidos pelo portal Idealista. O preço médio para comprar casa no Funchal é de 4.042 euros/m2, o terceiro valor mais caro do país.

Os dados mais recentes indicam uma subida em todos os 25 distritos e ilhas analisados no último ano com a excepção da ilha do Faial que registou uma descida de 10,1%. Na Madeira, a subida foi de 8,8%, sendo que o preço médio por metro quadrado, na Região, é de 3.795 euros/m2.

Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda subiram em todas as regiões do país. A maior subida anual foi registada no Centro (14,1%), seguido do Alentejo (14%), da Região Autónoma dos Açores (12,4%), da Região Autónoma da Madeira (9%), do Algarve (8,7%) e do Norte (7,4%). A Área Metropolitana de Lisboa registou a subida mais moderada (5%).