Último dia de Agosto traz alguma nebulosidade para a Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, no nosso arquipélago, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da manhã, em especial na vertente sul da ilha da Madeira.
Esperam-se períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos até ao fim da manhã, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira. O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/hora) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.
As temperaturas vão variar entre os 22 e os 28 graus na ilha da Madeira e entre os 22 e os 27 graus na ilha do Porto Santo.
Na área do Funchal, o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da manhã. O vento será fraco (inferior a 15 km/hora).
Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros de altura e na costa Sul ondas inferiores a 1 metro de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 24/25ºC.