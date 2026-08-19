Governo Regional destaca que o preço do cabaz alimentar essencial na Madeira recuou 6% em Agosto

O valor do CabazRAM, o indicador que monitoriza mensalmente os preços de 26 produtos alimentares essenciais na Região Autónoma da Madeira, situou-se em 77,57 euros no mês de Agosto, o que representa uma descida de 4,96 euros, ou 6%, em comparação com os 82,53 euros apurados no mês de Julho. Segundo destaca a Secretaria Regional da Economia, trata-se do valor mais baixo registado pelo indicador desde o passado mês de Abril, altura em que o cabaz havia custado 84,12 euros, invertendo-se assim a trajectória de ligeira subida do custo de vida no sector alimentar que se tinha verificado ao longo de Junho e Julho.

De acordo com os dados apresentados através de comunicado pela Secretaria Regional da Economia, a quebra no valor global do cabaz foi impulsionada, sobretudo, pelo comportamento da categoria das carnes, que representa mais de metade de todo o peso do indicador, com 54,07% do total, e que recuou 8,03% em Agosto. Esta variação equivale a menos 3,66 euros na factura dos consumidores, passando o custo deste segmento de 45,6 euros para 41,94 euros.

Entre as restantes classes de bens analisadas, a tutela do comércio e consumo sublinha a queda acentuada registada na categoria das leguminosas, que caíram 20,13%, correspondendo a menos 0,6 euros no valor final. A Secretaria Regional da Economia realça ainda as descidas apuradas nas gorduras e conservas, com um recuo de 4,96%, e nos produtos hortícolas, que baixaram 3,42%. Em sentido inverso, apenas a fruta, com um encarecimento de 3,92%, e a categoria do pão e cereais, com um aumento de 1,85%, registaram subidas de preço no período em análise, contrariando a tendência geral de baixa do mercado.

Analisando a evolução por produto individual, a Secretaria Regional da Economia aponta a farinha de trigo tipo 55 (em embalagens de 1 kg) como o artigo que mais encareceu no mês de Agosto, registando uma subida de 26,52%. Por contrapartida, o atum em azeite (na lata de 120 g) destacou-se como o produto que mais baixou de preço, com uma queda expressiva de 20,76%. Conforme nota o departamento regional, estas variações contrastantes demonstram que, apesar da descida global e positiva no valor do cabaz, persistem oscilações significativas no preço de produtos específicos.

A Secretaria Regional da Economia enquadra ainda que o CabazRAM foi oficialmente criado pelo Despacho n.º 147/2026, de 20 de Março, e encontra-se sob a responsabilidade operacional da Direcção Regional do Comércio, Indústria e Qualidade.

Metodologia

A recolha de dados é realizada mensalmente através de observação directa e registo manual em dois estabelecimentos comerciais de referência localizados no Funchal. Trata-se de uma fase classificada pela própria entidade como inicial ou piloto, pelo que a Secretaria Regional ressalva que os valores apurados reflectem a tendência da amostra recolhida e não constituem uma média estatisticamente representativa de todo o território da Região Autónoma da Madeira. A nota metodológica esclarece igualmente que os preços registados correspondem ao valor efectivamente pago pelo consumidor no momento do acto de compra, incluindo promoções com desconto directo e imediato, mas excluindo vantagens associadas a cartões de fidelização, acumulação de pontos ou vales, bem como campanhas condicionadas do tipo ‘Leve 3 Pague 2’.