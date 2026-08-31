Limão com forma invulgar colhido na Levada do Cavalo vai ser analisado pela GESBA

Um limão com um aspecto particularmente invulgar foi colhido na horta de José Pereira dos Reis, na zona da Levada do Cavalo, e deverá agora seguir para análise laboratorial na GESBA.

O fruto chama imediatamente a atenção pela sua dimensão e, sobretudo, pela forma pouco comum. Como mostra imagem, apresenta uma parte superior bastante volumosa, da qual se prolonga uma estrutura alongada, mantendo, contudo, a textura e a coloração características da casca de um citrino.

A curiosidade despertada pelo exemplar levou a que se optasse por não ficar apenas pelas conjecturas. O limão será entregue para análise no laboratório da GESBA, onde poderá ser avaliado e, eventualmente, encontrada uma explicação para a deformação apresentada.

À partida, o aspecto exterior, por si só, não permite determinar a causa. Alterações deste género nos citrinos podem estar associadas a diferentes factores ocorridos durante o desenvolvimento do fruto, desde anomalias fisiológicas a factores ambientais, pragas ou outras interferências no processo de formação. Só uma observação especializada poderá ajudar a esclarecer o caso.

Para já, fica a curiosidade de um exemplar que dificilmente passa despercebido e que nasceu numa horta da Levada do Cavalo. A resposta sobre o que terá levado o limão a adquirir esta forma poderá chegar depois da análise da GESBA.