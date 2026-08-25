É raro chover em Agosto na Madeira?

“Finalmente, começou o Inverno.” A frase, publicada como comentário no Facebook a uma notícia do DIÁRIO sobre a previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de Agosto, poderá ser entendida como uma reacção irónica à previsão de períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, para a Madeira.

Mas o comentário deixa implícita uma ideia: a de que chover em Agosto na Madeira é algo raro. Será mesmo?

Para responder à questão, o DIÁRIO foi aos registos das estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não apenas para verificar se já tinha chovido neste Agosto, mas também para perceber como os valores deste mês se comparam com o que é habitual para Agosto.

E os dados mostram uma realidade que importa distinguir: Agosto é um mês de pouca precipitação, mas isso não significa que seja raro chover durante este mês.

Entre 1 e 23 de Agosto, das principais estações meteorológicas analisadas, apenas o Funchal/Observatório permanecia sem qualquer precipitação, com 0,0 milímetros.

No Porto Santo/Aeroporto tinham sido registados 0,7 mm, no Chão do Areeiro 6,3 mm, no Santo da Serra 22,4 mm, em Santana 23,2 mm e em Santa Cruz/Aeroporto 5,8 mm.

Mais importante ainda é perceber o que representam estes valores. As percentagens associadas correspondem à comparação com a normal climatológica de 1991-2020 para o mês de Agosto. Assim, os 0,7 mm do Porto Santo/Aeroporto correspondiam a 16% da precipitação normal de Agosto; os 6,3 mm do Chão do Areeiro a 29%; os 22,4 mm do Santo da Serra a 64%; os 23,2 mm de Santana a 76%; e os 5,8 mm de Santa Cruz/Aeroporto a 126%.

A leitura destes dados é clara: com excepção de Santa Cruz/Aeroporto, que já ultrapassava a precipitação normal de Agosto, e de Santana, que atingia 76% desse valor, os acumulados nas restantes estações de referência estavam ainda bastante abaixo daquilo que é normal para todo o mês. No Funchal/Observatório, a precipitação continuava a zero.

Isto significa que Agosto de 2026 não está a ser, de uma forma geral, um mês particularmente chuvoso. Mas também significa que a existência de chuva durante o mês não é, por si só, uma anomalia.

A análise dos registos das 20 estações meteorológicas com pluviómetro do IPMA na Região Autónoma da Madeira — 18 na ilha da Madeira, uma no Porto Santo e uma na Selvagem Grande — reforça essa conclusão.

Até 24 de Agosto, apenas o Funchal/Observatório permanecia sem qualquer registo de precipitação. Nas outras 19 estações já tinha chovido.

E em 13 dessas estações já tinham sido contabilizados dias classificados como chuvosos.

Santana destaca-se de forma particularmente expressiva. Em 24 dias, tinha registado precipitação em 17 dias, correspondentes a oito dias de chuva e nove dias classificados como chuvosos.

No Santo da Serra tinham sido registados dez dias de chuva e quatro dias chuvosos. Porto Moniz também contabilizava dez dias de chuva e um dia chuvoso. São Vicente tinha cinco dias de chuva e sete dias chuvosos, enquanto Ponta de São Jorge apresentava cinco dias de chuva e seis dias chuvosos.

No Pico Alto tinham ocorrido oito dias de chuva. Ponta do Pargo registava cinco dias de chuva e um chuvoso, e os Prazeres quatro dias de chuva e um dia chuvoso.

Havia ainda registos de precipitação em Santa Cruz/Aeroporto, Cancela/SRPC, Funchal/Lido, Quinta Grande, Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Pico do Areeiro, Chão do Areeiro, Monte, Caniçal, Porto Santo e Selvagem Grande.

A última semana analisada confirma que não se tratou de episódios isolados no início do mês.

Entre 17 e 23 de Agosto, o maior acumulado diário ocorreu no Santo da Serra, com 8,9 mm no dia 21, valor correspondente a um dia classificado como chuvoso. Nesse mesmo dia, São Vicente registou 8,2 mm, Santana 4,2 mm e Santa Cruz/Aeroporto 4,1 mm.

No dia 22, foram registados 3,8 mm nos Prazeres, 2,6 mm na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, 2,5 mm no Caniçal/Ponta de São Lourenço e 1,2 mm na Quinta Grande. Na Ponta de São Jorge, o maior registo diário dessa semana ocorreu no dia 23, com 2,7 mm.

Os valores são modestos e estão longe de caracterizar um período de chuva generalizada ou intensa. Mas são suficientes para demonstrar que a precipitação ocorre também em Agosto e que pode repetir-se durante vários dias em determinadas zonas.

A explicação está, em grande medida, nas características do clima da Madeira. A orografia, a altitude e a exposição das diferentes vertentes fazem com que a precipitação seja muito irregularmente distribuída pelo território. Pode chover numa determinada zona enquanto o céu permanece seco noutra, mesmo a poucos quilómetros de distância.

É por isso que o Funchal/Observatório, sozinho, não pode ser tomado como retrato de toda a Madeira. Até ontem, 24 de Agosto, a estação continuava com 0,0 mm, enquanto Santana já tinha registado precipitação em 17 dos primeiros 24 dias do mês.

Os dados da climatologia também ajudam a colocar esta realidade em perspectiva. Agosto é, de facto, um dos meses mais secos do ano, e os acumulados deste Agosto de 2026 estão, em várias estações, muito aquém da precipitação normal para o mês. Mas essa característica diz respeito à quantidade de precipitação, e não significa que a ocorrência de chuva seja excepcional.

É precisamente essa diferença que está no centro deste Fact Check. Dizer que Agosto é um mês seco na Madeira é uma afirmação sustentada pelos dados climáticos. Dizer que é raro chover em Agosto na Madeira é outra coisa e não encontra correspondência nos registos analisados.

Neste Agosto de 2026, quase toda a rede de estações com pluviómetro já registou precipitação. E os dados da normal climatológica mostram que a ocorrência de chuva faz parte do comportamento habitual do mês, ainda que os quantitativos sejam baixos quando comparados com os meses mais chuvosos do ano.

Assim, a previsão do IPMA para esta terça-feira, com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, não significa que a Madeira esteja a atravessar um período excepcionalmente chuvoso. Mas também não é correcto apresentá-la como se a chuva em Agosto fosse um fenómeno raro.