Faleceu Élder Cardoso

O desporto regional e o andebol em particular, está de luto pelo falecimento esta tarde do professor Élder Cardoso, vitima de doença prolongada.

Élder Cardoso era actualmente vice presidente na Escola do 2.º e 3.º Ciclo dos Louros e foi durante largos ano uma figura maior e referência do andebol madeirense como praticante e onde exerceu vários cargos como diretor técnico regional. Foi o obreiro da subida para a 1.ª Divisão da equipa feminina do Colégio do Infante então igualmente campeã nacional. Esteve ainda ligado como responsável técnico ao Club Sports da Madeira, Club Sport Marítimo, Académico do Funchal entre outras instituições. Teve um papel determinante na afirmação do andebol madeirense a nível nacional.