Luís Neves crítico com o estado das instalações da PSP no Porto Santo e pede soluções urgentes

Na sua chegada ao Porto Santo, no âmbito de uma visita oficial à Região Autónoma — que inclui a participação nas comemorações dos 148 anos do Comando Regional da PSP na Madeira, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, visitou as instalações da polícia local e não escondeu o desagrado perante o estado do edifício.

Questionado pelo DIÁRIO sobre a necessidade de a ilha e os elementos da PSP receberem uma nova infraestrutura, o governante começou por ressalvar o foco central da sua missão: "Antes de mais, merecem as pessoas. É para as pessoas que a PSP existe, para servir as pessoas, e só serve na plenitude quem tem, de facto, condições".

Luís Neves foi categórico na avaliação que fez às actuais instalações, assumindo abertamente o descontentamento com a falta de dignidade do espaço de trabalho dos agentes: "Aquilo que eu vi não gostei. Não gostei do que vi. Salas exíguas, muita humidade, pessoas a trabalhar sem uma janela, casas de banho fechadas que estão avariadas... Parecendo que não, isto não é forma de tratar os profissionais das forças de segurança, neste caso da Polícia de Segurança Pública".

O titular da pasta da Administração Interna alertou ainda para o facto de este não ser um caso isolado, reconhecendo um problema estrutural que afecta o País. "Infelizmente, em todo o território nacional e nas regiões autónomas, há muitas instalações das forças de segurança que não revestem as condições adequadas e mínimas de dignidade para as pessoas poderem servir com o brio com que sempre o fazem", declarou.

Dizendo assumir como sua a "responsabilidade de procurar mudar este status quo", Luís Neves prometeu empenho imediato para resolver a situação e pôr fim a anos de promessas por cumprir.

"Vou interagir com o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, com o senhor presidente do Governo Regional e com a própria estrutura da Administração Interna para encontrarmos soluções. Há anos que andamos a falar de soluções, soluções, soluções, e isto não pode continuar", concluiu o ministro.