Sporting de Braga tenta ganhar vantagem na recepção ao Dínamo Minsk

O Sporting de Braga procura hoje ganhar vantagem na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol, em jogo a disputar no Estádio Municipal de Braga e no qual recebe o Dínamo Minsk, vice-campeão da Bielorrússia.

A três dias de se estrear na I Liga 2026/27, com uma visita no domingo ao Moreirense, o Sporting de Braga luta por segurar uma vaga nas competições europeias, depois de já ter ultrapassado o Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga.

A inesperada vitória do Torreense na Taça de Portugal 'atirou' o Benfica, terceiro na I Liga de 2025/26, para as eliminatórias da Liga Europa, e relegou o Sporting de Braga, quarto, para a Liga Conferência, competição que disputa pela primeira vez.

Na última temporada, a equipa de Carlos Vicens teve o seu segundo melhor desempenho de sempre nas provas europeias, ao chegar às meias-finais da Liga Europa, um registo apenas superado com a edição na qual foi finalista vencida (2010/11).

Na Liga Conferência, os bracarenses já não contam hoje com o guarda-redes checo Lukas Hornicek, que ainda jogou a primeira mão da ronda anterior, com os sérvios, mas que foi esta semana transferido para o Newcastle.

Caso ultrapasse o Dínamo Minsk, com a segunda mão agendada para 13 de agosto, na Bulgária -- devido à guerra na Ucrânia e ao facto de a Bielorrússia ser aliada da Rússia -, o Sporting de Braga irá defrontar no play-off o vencedor da eliminatória entre Beitar e Áustria Viena.

O jogo de hoje terá início às 19:30 e será arbitrado pelo austríaco Christian-Petru Ciochirca.