GNR registou cerca de 1.500 incidentes desportivos na época 2025/2026, maioria no futebol

A GNR registou cerca de 1.500 incidentes na última época desportiva, mais de 90% dos quais no futebol, informou a corporação, que assegurou o policiamento de mais de 20.000 eventos desportivos em todo o país.

Num comunicado hoje divulgado em que faz o balanço das operações de policiamento desportivo relativas à época de 2025/2026, a GNR contabiliza 1.496 incidentes, dos quais 1.369 no futebol.

A maioria das situações de violência e incivismo não se verificou na alta competição, mas sim nos campeonatos distritais e no escalão sénior.

Na nota, a GNR destaca os ilícitos associados a injúrias e ameaças (457), a deflagração de artefactos pirotécnicos (363), ofensas à integridade física (113), arremesso de objetos (101) e o incumprimento do dever de correção, moderação e respeito (92).

Pela sua gravidade e impacto direto na ordem pública, sublinha igualmente os incidentes por incitamento à violência e intolerância (66), os casos de adeptos em estado de embriaguez (57), invasões de recinto desportivo (17), situações de resistência e coação sobre funcionário (9), bem como a violação de medidas de interdição de acesso a recintos desportivos.

No que respeita à distribuição dos incidentes por modalidade, o futebol continua a ser a modalidade com maior expressão (1.369), seguido do futsal, com 99 ocorrências, o hóquei (23) e o voleibol (2).

No futebol, a competição com maior incidência de problemas foi o campeonato distrital (750 casos), superando a Liga Portugal (176) e a Liga Portugal 2 (106).

O escalão sénior concentrou a esmagadora maioria dos episódios (1.147), seguido pelos juniores (164) e juvenis (41).

Relativamente aos incidentes associados a grupos organizados de adeptos, a GNR contabilizou 366 ocorrências e salienta que "um volume muito significativo" de incidentes ocorre durante a deslocação dos adeptos de risco, com particular incidência em zonas de paragem obrigatória, tais como áreas de serviço e de repouso das redes rodoviárias.

No que respeita às vítimas, a maioria são árbitros (259), seguindo-se os atletas (165) e os próprios adeptos (152).

A GNR destaca ainda que o método fraudulento mais frequente nos eventos desportivos é a venda de bilhetes falsos através de plataformas digitais e redes sociais não autorizadas.

Para garantir que a festa do desporto decorra em segurança, a GNR deixa um conjunto de conselhos úteis e preventivos, entre eles o respeito pelas regras definidas por quem organiza o evento desportivo, adotando um comportamento cívico e evitando o consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

Recomenda ainda aos adeptos que preparem as viagens com antecedência, comprem os bilhetes apenas em canais e plataformas oficiais, evitando fraudes e burlas, evitem locais de grande concentração de grupos organizados e não levem artigos pirotécnicos para recintos desportivos.