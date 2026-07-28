Sporting de Braga procura confirmar favoritismo após vitória na Sérvia

O Sporting de Braga parte em vantagem para, na quinta-feira, qualificar-se para a fase seguinte da Liga Conferência de futebol, após o triunfo por 1-0, na Sérvia, sobre o Zeleznicar Pancevo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória.

Na passada quarta-feira, o golo do capitão Ricardo Horta, de grande penalidade, a meio da segunda parte (67 minutos), permitiu aos minhotos trazerem uma vitória magra do leste europeu, com uma exibição que não 'encheu o olho', mas que pode ser decisiva.

A equipa orientada pelo técnico espanhol Carlos Vicens passou por algumas dificuldades no final da partida, com Hornicek a ser obrigado a 'fechar' a baliza, mas fez por merecer o resultado e aborda agora a segunda mão, em Braga, com a confiança que esse triunfo traz, de forma a confirmar um favoritismo natural diante de um adversário estreante em competições europeias.

Com um estatuto totalmente diferente, cimentado, sobretudo, nas últimas duas décadas de andanças europeias, o Sporting de Braga, semifinalista da Liga Europa na última temporada, procura atingir a fase de liga da terceira prova mais importante da UEFA, na qual participa pela primeira vez, sendo que, para isso, terá ainda que ultrapassar o 'play-off'.

Na véspera do primeiro jogo, António Salvador frisou mesmo as ambições da equipa em chegar "o mais longe possível" nesta competição, o que, notou o presidente dos 'arsenalistas', passa por "fazer algo que ainda não aconteceu".

Em caso de qualificação para a terceira pré-eliminatória, o Sporting de Braga vai defrontar os azeris do Neftchi ou os bielorrussos do Dínamo Minsk, que venceram por 4-2, na primeira mão, no terreno dos primeiros, com jogos em 06 e 13 de agosto, que decorrem a meio da estreia na I Liga 2026/27 (09 de agosto, no reduto do Moreirense).

O defesa-central Lagerbielke, que se juntou ao plantel mais tarde devido à participação no Mundial2026 pela seleção da Suécia, ficou de fora da primeira mão, mas poderá ser uma das novidades para quinta-feira.

Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo checo Dalibor Cerny.