Palmeiras, de Abel Ferreira, em vantagem nos 'oitavos' da Taça do Brasil

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, colocou-se hoje em vantagem nos oitavos de final da Taça do Brasil em futebol, ao vencer o secundário Fortaleza (3-0) no encontro da primeira mão.

Em São Paulo, o 'verdão' construiu a vantagem após o tempo de descanso, graças às finalizações do paraguaio Mauricio (minuto 48), do colombiano John Arias (64) e do argentino José Lopez (85).

O jogo da segunda mão contra o emblema do segundo do escalão do Brasil está agendado para 06 de agosto, em Fortaleza.

Ainda hoje, o Grémio, de Luís Castro, joga no reduto do Mirassol, enquanto o Cruzeiro, de Artur Jorge, visita a Chapecoense, igualmente em jogos da primeira da mão dos 'oitavos'.