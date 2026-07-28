Benfica 'reforçado' tenta virar pré-eliminatória com o St. Gallen

O Benfica, com alguns 'reforços' de peso, procura na quinta-feira corrigir a derrota por 2-1 sofrida no estádio do St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, e manter-se na rota da qualificação.

A equipa lisboeta recebe na segunda mão o vice-campeão suíço, que contrariou o favoritismo benfiquista na estreia oficial de Marco Silva como treinador, com golos de Aliou Baldé, aos 37 minutos, e Tom Gaal, aos 80, tendo Rafa Silva marcado o único golo dos 'encarnados' em Sankt Gallen, aos 44.

A exibição modesta do Benfica no encontro de abertura da época 2026/27 motivou severas críticas de Marco Silva, que sucedeu a José Mourinho, depois de o compatriota ter deixado as 'águias' no terceiro lugar da I Liga na temporada passada para assumir o comando técnico do Real Madrid.

Para ajudar o novo treinador a 'mexer' com o futebol apresentado no embate inicial com o St. Gallen estarão vários internacionais que representaram as respetivas seleções no Mundial2026, apesar de terem integrado mais tarde a preparação e poderem ainda não estar nas melhores condições físicas, como acontecerá com o colombiano Jhon Durán.

O avançado foi contratado há apenas uma semana, mas Marco Silva poderá ter necessidade de lançar mão de Durán, bem como de alguns jogadores que disputaram o Campeonato do Mundo, como Tomás Araújo, o bósnio Amar Dedic, o colombiano Richard Ríos, os noruegueses Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup e o belga Dodi Lukebakio.

No primeiro embate com o St. Gallen -- que se estreou no domingo no campeonato suíço com um triunfo na receção ao FC Zurique, também por 2-1 -, as 'águias' apenas utilizaram dois reforços, o defesa francês Clément Lenglet e o extremo polaco Jakub Kaminski, alinhando de início com o jovem Miguel Figueiredo, de 17 anos, e o central e 'capitão' António Silva, o qual poderá deixar em breve o clube.

Ausente das opções do treinador Marco Silva continua o extremo argentino Gianluca Prestianni, ainda a cumprir castigo.

Caso dê a volta ao resultado desfavorável registado na Suíça, a equipa lisboeta terá pela frente na terceira ronda preliminar da Liga Europa a equipa derrotada da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões entre o Sturm Graz e o Hearts, com vantagem clara dos austríacos, que golearam por 4-0 os escoceses na primeira mão.

Se for incapaz de confirmar o favoritismo perante os helvéticos, o Benfica cai da fase de qualificação da segunda prova europeia de clubes para a da terceira, a Liga Conferência, na qual terá pela frente na terceira pré-eliminatória, previsivelmente, os moldavos do Sheriff, que perderam por 5-0 o embate inicial com os israelitas do Maccabi Telavive.

O Benfica recebe na quinta-feira o St. Gallen, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, com início às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, que será dirigido pelo árbitro alemão Florian Badstübner.