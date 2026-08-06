Accionistas do canal Conta Lá reúnem-se hoje para decidir futuro da empresa

Os acionistas do canal Conta Lá reúnem-se hoje, em assembleia-geral (AG) extraordinária, com quatro pontos, entre os quais decidir sobre o plano de reestruturação, numa altura em que os trabalhadores estão com salários em atraso.

O primeiro ponto é deliberar sobre o aumento de capital, com prémio de emissão de ações e prestações suplementares; seguido da análise e decisão sobre o plano de reestruturação da empresa.

Na reunião magna está prevista a nomeação de uma comissão de gestão, além de outros assuntos de interesse geral sem deliberação, conforme consta da convocatória assinada pelo presidente da Mesa da AG, Miguel Mendonça Alves.

Contactada na semana passada pela Lusa, fonte da empresa adiantou que no último dia do mês passado "não pagaram nada", continuando sem receber os salários em atraso e o de julho.

"Sei que o atraso no pagamento de salários e de outros créditos tem um impacto muito real na vida de cada um de vós e das vossas famílias. Não há palavras que eliminem essa preocupação, mas é importante que saibam que ela não me é indiferente", refere o membro da Comissão Executiva demissionária, Maurício Ribeiro, na missiva enviada na semana passada, a que Lusa teve acesso.

"Enquanto membro da Comissão Executiva demissionária, continuo totalmente empenhado em acompanhar este processo até ao momento em que exista uma definição sobre o futuro do projeto Conta-lá", afirmou.

Neste momento, disse, "está a ser trabalhada uma solução que possa assegurar a viabilidade do projeto, mas o desfecho desse processo dependerá da assembleia-geral de acionistas".

Portanto, até essa data, "infelizmente, não terei condições para transmitir novidades concretas relativamente ao pagamento dos salários e dos restantes créditos em atraso".

Compromete-se ainda a informar todos os trabalhadores, "com a maior brevidade e transparência", logo que exista uma decisão por parte da AG, seja qual for o resultado.

Em 15 de julho, o presidente executivo (CEO) do Conta Lá, Sérgio Figueiredo, comunicou aos trabalhadores a sua saída e informou a convocação de uma AG de acionistas para aprovar o plano de reestruturação.

Atualmente, o projeto deverá contar com cerca de 100 pessoas, dos quais 40 jornalistas, de acordo com uma fonte da empresa, e tem salários em atraso há três meses.

Há quase um ano, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) autorizou a atividade dos canais Conta Lá Sul, Conta Lá Centro e Conta Lá Norte e ainda do Conta Lá Rural, do projeto liderado por Sérgio Figueiredo, o qual previa a criação de 205 postos de trabalho, sendo 133 afetos à área de informação, 28 na área de programas e produtora e os restantes 44 em áreas de apoio técnico, gestão, RH, financeiro, comercial e jurídico.

Profissionais que seriam distribuídos de forma estratégica por áreas profissionais e localizações geográficas [de norte a sul do país, incluindo ilhas, com vários polos regionais], assegurando, assim, uma cobertura operacional eficiente e descentralizada.