Sporting de Braga afasta Zeleznicar Pancevo e está na terceira pré-eliminatória

O Sporting de Braga garantiu hoje presença na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol, ao bater em casa os sérvios do Zeleznicar Pancevo 4-0, na segunda mão da segunda pré-eliminatória.

Depois de triunfo por 1-0 no terreno da formação sérvia no encontro da primeira mão, os bracarenses, que terminaram na quarta posição a última edição da I Liga portuguesa, impuseram-se hoje, no Estádio Municipal de Braga, com um golos de Ricardo Horta, de grande penalidade, aos 27 minutos, Gabriel Silva (44), Pau Victor (63) e Fran Navarro (85).

Na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência, cujos jogos estão agendados para 06 e 13 de agosto, o Sporting de Braga defronta os bielorrussos do Dínamo de Minsk, que nesta ronda afastaram os azeris do Neftchi.