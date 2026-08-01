Benfica oficializa saída de António Silva para o Bournemouth por 25 milhões de euros

O futebolista internacional português António Silva é reforço dos ingleses do Bournemouth, com o Benfica a oficializar hoje a venda do central por 25 milhões de euros, mas cinco em variáveis.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Bournemouth para a alienação da totalidade dos direitos do jogador António Silva, por um montante de 25 milhões de euros, acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de 30 milhões de euros", referiu o clube, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, o clube lisboeta acrescenta que a Benfica SAD terá de pagar os serviços de intermediação, que podem "ascender a 9,5% do valor da transferência".

A saída do defesa central, de 22 anos, já estava a ser equacionada, com António Silva a disputar na quinta-feira o último jogo pelos 'encarnados', despedindo-se dos adeptos após o jogo com o St. Gallen (5-0).

O jogador, que tinha contrato por mais uma época e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, não terá manifestado, segundo a imprensa, vontade de renovar e a sua saída estava praticamente fechada.

Depois de uma época menos boa dos 'encarnados', António Silva acabou por não ser convocado para o Mundial2026, com o selecionador Roberto Martínez a optar por outro central das 'águias', Tomás Araújo.

António Silva terá no Bournemouth a primeira experiência além do Benfica, clube ao qual chegou ainda criança, nos iniciados, até chegar ao plantel dos seniores, em 2022/23, assumindo a titularidade logo nessa época e sagrando-se campeão.

No percurso das 'escolinhas' e nos infantis, o central vestiu também as cores do Penalva do Castelo, de onde é natural, do Repesenses, CB Viseu e Viseu United FC.

Entretanto, o Bournemouth, sexto classificado na última liga inglesa, também oficializou hoje a chegada do português, definindo-o como "um dos jovens defesas mais promissores da Europa".

O português Tiago Pinto, diretor desportivo dos 'cherries' e que desempenhou funções semelhantes no Benfica, conhece bem o jogador e mostrou satisfação com a aposta do Bournemouth.

"Apesar de ter apenas 22 anos, já acumulou uma experiência excecional num dos maiores clubes da Europa, atuando com regularidade em competições nacionais, europeias e internacionais. Essas experiências ajudaram-no a tornar-se um defesa com muita maturidade e qualidades de liderança", referiu.

Já António Silva, citado também pelo Bournemouth, disse estar ansioso por começar e que a chegada os 'cherries' e à Liga inglesa deixam-no muito entusiasmado.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um prazer jogar no Bournemouth e na Premier League. Mal posso esperar para começar a época com os meus companheiros de equipa e estou entusiasmado por estar aqui", assinalou.

Com a saída de António Silva, que se junta ao também adeus de Nico Otamendi, que regressou à Argentina, o Benfica viu chegar para o centro da defesa o francês Clément Lenglet e o brasileiro Gabriel Índio, mas o treinador Marco Silva ainda espera a vinda de mais um central, num setor em que se manteve Tomás Araújo.