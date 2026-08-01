Líder Miguel Nunes entra com o pé direito na etapa decisiva

Miguel Nunes entrou da melhor forma no derradeiro dia do Rali da Madeira, reforçando a liderança da classificação geral após a nona prova especial de classificação (PEC), disputada em Chão da Lagoa, que este ano se apresentou numa nova versão, em resultado da introdução das Zonas de Aquecimento de Pneus (ZAP).

Na classificativa de 15,24 quilómetros, o mais rápido voltou a ser Kris Meeke. O britânico, navegado por Stuart Loudon, completou o percurso em 9.10,0 minutos, com uma média de 99,8 km/h.

O líder Miguel Nunes, acompanhado por João Paulo, registou o segundo melhor tempo, a apenas 2,5 segundos de Meeke, concluindo a especial em 9.12,5 minutos. O campeão em título, o espanhol Diego Ruiloba, navegado por Ángel Vela, foi o terceiro mais rápido, com 9.18,0 minutos, a oito segundos do vencedor da PEC.

Apesar de Meeke ter voltado a impor um intenso ritmo na especial, foi Miguel Nunes quem saiu mais beneficiado na luta pela vitória, aumentando a vantagem na classificação geral. O piloto madeirense lidera agora o rali com um tempo acumulado de 1:20.42,9 horas, dispondo de 30,7 segundos de vantagem sobre Armindo Araújo, segundo classificado. João Silva mantém-se na terceira posição, a 31,3 segundos do líder, estando apenas 0,6 segundos atrás de Araújo.

Vamos tentar manter o que fizemos ontem e manter o foco Miguel Nunes, piloto

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue amanhã, às 12h10, com a 10.ª PEC, com a primeira passagem pela Ponta do Sol.

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