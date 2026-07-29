Francisca Marote está na final de pares em etapa do circuoito europeu
Francisca Marote continua em grande destaque em mais um torneio do circuito europeu (Tennis Europe de categoria 2), desta feita no Open de Kottingbrunn de sub-16, que está a ter lugar na Áustria
A tenista do Roberto Costa Ténis Clube garantiu hoje a presença na final da variante de pares, bem como carimbou o passaporte para os quartos-de-final de singulares.
Ao lado da húngara Sofia Holla, a tenista madeirense qualificou-se para a final de pares após ultrapassar a italiana Matilde Mantelli e a australiana Chloe Myers por 6-3, 4-6 e 10-5, num encontro novamente decidido em super tie-break.
Na final, marcada para esta quinta-feira, Francisca Marote e Sofia Holla terão pela frente as primeiras cabeças de série, a britânica Mila Bray e a francesa Juliette Lafont. O encontro está agendado para não antes das 13 horas (hora local).
A jovem madeirense fez ainda o pleno na jornada ao vencer também o encontro dos oitavos-de-final da variante de singulares, assegurando um lugar nos quartos de final. Quarta cabeça de série do torneio, Francisca Marote vai agora medir forças com a austríaca Zoe Zandomeneghi, quinta pré-designada, na luta por uma vaga nas meias-finais. O encontro está previsto para não antes das 10 horas (hora local).