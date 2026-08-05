Paula Margarido diz que novos dados confirmam a solidez do mercado de trabalho regional

“Os indicadores do INE voltam a confirmar a solidez do mercado de trabalho regional. A população activa atingiu um novo máximo histórico, com 142,8 mil pessoas, o que significa que há cada vez mais madeirenses e porto-santenses disponíveis para trabalhar e, simultaneamente, menos desemprego. Este é um sinal muito claro da confiança das pessoas, do dinamismo da nossa economia e da capacidade da Região para criar emprego”, reagiu a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, aos números do desemprego.

Madeira com taxa de desemprego de 3,5%, a mais baixa em 15 anos Região mantém o registo de menor taxa de desemprego do país no 2.º trimestre de 2026

Para o presidente do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), Pedro Gouveia, “estes resultados reflectem o dinamismo da economia regional e o investimento continuado do Governo Regional na qualificação profissional, reforçando a adequação entre as competências dos trabalhadores e as necessidades das empresas".

A Madeira consolida, assim, uma trajectória sustentada de criação de emprego e afirma-se, uma vez mais, como a região do País com melhor desempenho neste indicador". Pedro Gouveia

A secretária regional sublinha ainda que "estes resultados representam mais oportunidades de emprego, maior estabilidade para as famílias e constituem um incentivo para prosseguirmos as políticas públicas que promovem a qualificação, a empregabilidade e a valorização do trabalho, assegurando que o crescimento económico continua a traduzir-se em mais qualidade de vida para os madeirenses e porto-santenses".