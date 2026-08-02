Dupla que actua nas ruas da Madeira avança no ‘The Voice Gerações’
A dupla Soul Sisters, formada por Izzy e Inaê, garantiu um lugar na equipa de Anselmo Ralph na nova edição do The Voice Gerações. As duas cantoras brasileiras vivem na Madeira há cerca de dois anos, onde actuam regularmente nas ruas e em unidades hoteleiras, e esperam agora que a participação no programa lhes abra novas portas na música.
Nas Provas Cegas, a dupla interpretou ‘I Say a Little Prayer’, de Aretha Franklin, convencendo Anselmo Ralph a virar a cadeira.
Segue-se agora a fase do Tira-Teimas.
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