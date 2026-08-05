Papa vai visitar Uruguai, Argentina e Peru em Novembro

O Papa Leão XIV vai visitar o Uruguai, a Argentina e o Peru entre 06 e 17 de novembro a convite dos respetivos chefes de Estado e das autoridades religiosas, anunciou hoje o Vaticano.

Embora as datas ainda estejam por confirmar oficialmente, o Papa norte-americano deverá estar no Uruguai entre 06 e 08 de novembro, seguindo depois para a Argentina, onde deverá ficar de 08 a 11 desse mês, terminando essa viagem no Peru, onde pretende estar até 17 de novembro.

Leão XIV tem uma ligação especial com a América Latina e sobretudo com o Peru onde viveu e foi missionário durante 20 anos.

Na sua visita ao país, o Papa pretende deslocar-se à cidade de Chiclayo, onde foi bispo.

Esta é a segunda viagem anunciada pelo Vaticano para este ano, já que o Papa também pretende ir a França, em 2026, onde deverá visitar a sede da UNESCO (a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a Catedral de Notre-Dame, em Paris.

Desde que foi eleito Pap, em maio do ano passado, o antigo cardeal Robert Francis Prevost já fez quatro viagens apostólicas internacionais.

A primeira, no final de 2025, foi à Turquia e Líbano, tendo-se focado no diálogo ecuménico e na paz no Médio Oriente.

A seguir, o Papa visitou o Mónaco, em março passado, e um mês depois fez a sua viagem mais longa até agora, passando 10 dias em África, onde visitou nomeadamente Angola, Argélia, Camarões e Guiné Equatorial.

Em junho, esteve em Espanha, entre os dias 06 a 12, onde passou por Madrid, Barcelona e pelas Ilhas Canárias.