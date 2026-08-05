Doente transportado de urgência da Madeira para o continente

Um homem, de 34 anos, foi evacuado de urgência da Madeira para o continente, esta manhã, devido a problemas cardíacos.

O doente foi transportado até ao Aeroporto Internacional da Madeir por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, acompanhada por uma equipa do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Já a missão de evacuação aeromédica foi assegurada pelo avião Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa.