Doente transportado de urgência da Madeira para o continente
Um homem, de 34 anos, foi evacuado de urgência da Madeira para o continente, esta manhã, devido a problemas cardíacos.
O doente foi transportado até ao Aeroporto Internacional da Madeir por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, acompanhada por uma equipa do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Já a missão de evacuação aeromédica foi assegurada pelo avião Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa.
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