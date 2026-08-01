Associação Ornitológica da Madeira anuncia segunda edição do MIBE 2026

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) promoveu, no passado dia 29 de Julho, mais uma iniciativa de sensibilização junto da comunidade, no âmbito do seu projecto lúdico e educativo. A acção decorreu durante um ATL de Verão da Junta de Freguesia de São Martinho, onde foi realizada a 9.ª exposição organizada pela associação.

A actividade reuniu dezenas de crianças, que tiveram oportunidade de contactar com a 'Ornitologia Educacional', através do lema 'Criar é Preservar', numa iniciativa destinada a sensibilizar os mais jovens para a importância da criação responsável de aves e da preservação da biodiversidade.

A exposição coincidiu com o anúncio oficial da realização da segunda edição do Madeira International Bird Exhibition (MIBE) 2026, o Campeonato Internacional Ornitológico que regressa à Região no próximo mês de Outubro.

Segundo a Associação Ornitológica da Madeira, a exposição internacional deverá abrir ao público entre os dias 23 e 25 de Outubro, reforçando a aposta na afirmação da Madeira no circuito internacional das exposições promovidas pela Confederação Ornitológica Mundial (COM).

Em comunicado, a direcção da AOM destaca que a realização da segunda edição do MIBE pretende consolidar a presença da Madeira no panorama internacional da ornitologia. "Anunciamos publicamente a realização da segunda edição do MIBE, já para o ano de 2026, onde pretendemos afirmar a Madeira no panorama internacional de exposições COM. Juntamente com este anúncio, reiteramos o nosso compromisso de 'Criar é Preservar', onde temos estado a promover a ornitologia responsável por toda a comunidade madeirense", refere a associação.