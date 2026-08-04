Madeira com 27 Bandeiras Azuis em 2026

A Região Autónoma da Madeira volta a afirmar-se como uma referência nacional e internacional na promoção da sustentabilidade ambiental, da valorização do litoral e da qualificação da oferta turística, ao apresentar, em 2026, um total de 27 Bandeiras Azuis atribuídas a praias, marinas e embarcações ecoturísticas.

Num ano particularmente simbólico, em que se comemoram os 40 anos do Programa Bandeira Azul, a Região mantém uma participação sólida e diversificada, com 17 praias, três marinas e portos de recreio e sete embarcações ecoturísticas distinguidas. As candidaturas distribuem-se por oito municípios (Calheta, Funchal, Machico, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz e Santana) reflectindo um compromisso transversal entre o Governo Regional, autarquias e operadores privados na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Foi neste contexto que decorreu, na Marina do Funchal, a cerimónia oficial de hastear da Bandeira Azul, presidida pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, que destacou o significado desta distinção enquanto reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de décadas.

Na sua intervenção, Eduardo Jesus começou por felicitar a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAE) pela realização da 40.ª edição do programa, sublinhando a importância do percurso construído desde a criação desta iniciativa internacional.

O facto de estarmos a assinalar quarenta edições demonstra bem a consistência deste programa e a sua importância na promoção de melhores práticas ambientais Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura

O governante destacou igualmente o percurso da Marina do Funchal, que volta a hastear a Bandeira Azul, acumulando agora um histórico de 32 distinções ao longo da sua trajetória. "A Marina do Funchal marca presença em trinta e duas das quarenta edições realizadas. Isto demonstra uma consistência muito grande e um nível de qualidade que esta infra-estrutura conseguiu atingir e manter ao longo dos anos", afirmou.

Para Eduardo Jesus, esta continuidade traduz o compromisso permanente com uma gestão ambiental responsável e com a melhoria contínua da infra-estrutura. "Esta é uma bandeira importante porque está diretamente ligada à sustentabilidade, ao cuidado com o espaço, à forma como as pessoas utilizam a infra-estrutura e às preocupações permanentes com o ambiente", salientou.

A Marina do Funchal assume um papel de destaque neste percurso, mantendo uma candidatura contínua ao galardão desde 2017, depois de já ter sido distinguida em diversos períodos anteriores. Ao longo da sua história, soma agora 32 Bandeiras Azuis, consolidando-se como uma das infraestruturas náuticas de maior referência no panorama nacional.

O secretário regional fez ainda questão de destacar a dimensão regional alcançada pelo programa, sublinhando que oito concelhos da Madeira integram este ano o conjunto de territórios galardoados.

Este ano são oito os concelhos da Madeira distinguidos com a Bandeira Azul. Temos dezassete praias, três marinas e sete embarcações. Existe aqui um conjunto muito diversificado, tanto do ponto de vista geográfico como das actividades desenvolvidas, que cumprem de forma exemplar todos os requisitos exigidos e merecem plenamente esta distinção. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura

A diversidade das candidaturas evidencia o envolvimento de diferentes entidades públicas e privadas na implementação de boas práticas ambientais e na valorização dos recursos costeiros, consolidando uma estratégia regional que alia protecção ambiental, desenvolvimento económico e qualidade da oferta turística.

Coordenado em Portugal pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAE) e, na Região Autónoma da Madeira, pela Direção Regional de Ambiente e Mar, o Programa Bandeira Azul distingue anualmente praias, marinas e embarcações que cumprem critérios particularmente exigentes em áreas como a qualidade da água, gestão ambiental, segurança, serviços disponíveis e educação ambiental.

A Bandeira Azul representa um compromisso permanente com a preservação dos ecossistemas costeiros e marinhos, incentivando a melhoria contínua das condições ambientais e a valorização dos espaços costeiros enquanto património natural, turístico e social.

A edição de 2026 decorre sob o tema '40 Anos Bandeira Azul', centrando a sua mensagem na responsabilidade intergeracional e na preservação dos ecossistemas costeiros e marinhos. Entre as iniciativas previstas destaca-se a criação da 'Cápsula do Ambiente', um desafio lançado às comunidades, instituições e visitantes para refletirem sobre o legado ambiental que pretendem deixar às futuras gerações.