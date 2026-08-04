Festa de Nossa Senhora do Monte arranca com as tradicionais novenas

A Festa do Monte tem início esta quarta-feira, 5 de Agosto, com a realização da 1.ª Novena da 'Chave D'Ouro', dando início ao programa religioso e de animação que antecede a principal festividade em honra da Nossa Senhora do Monte.

A 'Novena da Chave D'Ouro', dedicada aos sítios da Igreja, Fonte, Laginhas, Pico da Pedra e Pico, será celebrada pelo padre Héctor Figueira.

As novenas consistem numa sequência de nove celebrações realizadas em honra de Nossa Senhora do Monte, que tem a particularidade de começar com a Ladainha a Nossa Senhora, oração formada

por uma série de invocações dos títulos atribuídos à Virgem Maria, que tradicionalmente são invocadas através do canto e que, nesta paróquia, ainda são pronunciadas em latim.

Estas novenas são organizadas pelos diferentes sítios da freguesia do Monte, pelos carreiros e pelos emigrantes, em que cada novena tenta mostrar e dar o seu melhor para honrar Nossa Senhora, nomeadamente na ornamentação da igreja, na liturgia e no arraial que se segue.

O programa começa às 16h00, com uma romagem pelos sítios, acompanhada pela Banda de Santo António.

Pelas 20h00 será celebrada a missa, presidida pelo padre Pedro Nóbrega.

A partir das 21h30, a animação musical estará a cargo do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, da Banda Filarmónica de Santo António e do conjunto MonteReal Band.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

14h30- Iniciativa do JPP, com Nuno Freitas

Cais de Câmara de Lobos

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 5 de Agosto:

1884 - É colocada a primeira pedra da base da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1895 - Morre, com 74 anos, o filósofo socialista alemão Friedrich Engels, autor de "A Origem da Família da Propriedade e do Estado" e do "Manifesto Comunista", com Karl Marx.

1955 - Morre, com 46 anos, a atriz e cantora Carmen Miranda. Participou em filmes musicais como "A Voz do Carnaval" (1933), "Alô, Alô Brasil" (1935) e "Alô, Alô Carnaval" (1936).

2007 - Portugal torna-se formalmente o primeiro país a ter jurisdição sobre uma área para lá das 200 milhas da sua Zona Económica Exclusiva (ZEE). "Rainbow" - Fonte Hidrotermal de Grande Profundidade - é o nome do novo pedaço de Portugal. Situa-se a 40 milhas do limite da ZEE.

2014 - Os bancos portugueses propõem financiar em 635 milhões de euros o Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco, o que permitirá reduzir o montante proveniente do dinheiro da 'troika' para 3,9 mil milhões de euros.

2015 - Morre, com 84 anos, José Cruz de Carvalho, um dos nomes de referência da história do design em Portugal.

2019 - As autoridades nacionalistas hindus aprovam um decreto presidencial para abolir o estatuto especial do estado de Jammu-Caxemira, garantido pela Constituição indiana.

Pensamento do dia