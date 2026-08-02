New Bedford celebra a Madeira com desfile tradicional

A comunidade madeirense nos Estados Unidos voltou a celebrar a Festa do Santíssimo Sacramento, em New Bedford, uma das maiores manifestações da cultura madeirense na diáspora.

A tradicional parada juntou música, folclore, associações e várias gerações de emigrantes e descendentes, num momento de celebração da identidade e das raízes da Região.

A festa, organizada pelo Clube Madeirense S.S. Sacramento, mantém viva uma tradição iniciada em 1915 por emigrantes madeirenses oriundos da Calheta e tornou-se, ao longo das décadas, um ponto de encontro da comunidade luso-americana em Massachusetts.