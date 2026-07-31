Semana Gastronómica de Machico arranca hoje com Os Quatro e Meia

A 39.ª edição da Semana Gastronómica de Machico tem início esta sexta-feira, dando o pontapé de saída a um dos eventos de Verão mais emblemáticos da Madeira, que alia gastronomia, animação e música ao vivo.

A programação musical começa às 20 horas, com a actuação dos D'Repente. Pelas 22 horas, sobe ao palco a banda Os Quatro e Meia, cabeça de cartaz da noite de abertura. Já depois da meia-noite, o DJ Amériko Nunez encerra o primeiro dia de festividades.

Ao longo dos próximos dias, o certame promete atrair milhares de visitantes ao Fórum Machico, onde, além dos concertos, será possível desfrutar da oferta gastronómica dos diversos expositores presentes no recinto.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 18h30 às 21h30 - Os Jovens do Bloco Madeira promovem uma nova edição do Catamarã Solidário, com partida no Cais 8

- 9h15 às 19h10 - Rali da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Orgasmo, Dia Mundial do Vigilante da Natureza e Dia da Mulher Africana

- Este é o ducentésimo décimo terceiro dia do ano. Faltam 153 dias para o termo de 2026

EFEMÉRIDES:

1501 -- Data provável para o regresso da armada de Pedro Álvares Cabral a Lisboa, depois da descoberta do Brasil e da viagem à Índia, onde assinou o primeiro acordo comercial com o potentado de Calecute.

1750 -- Morre, com 61 anos, D. João V, fundador da Academia Real de História, da escola cirúrgica do Hospital Real de Todos os Santos e do Seminário da Patriarcal.

1784 -- Morre, com 70 anos, Dennis Diderot, escritor, filósofo e enciclopedista francês, autor de "A Religiosa", figura maior da Idade das Luzes.

1814 -- O Papa Pio VII restitui, "no mesmo estado antigo", o património da Companhia de Jesus.

1872 -- Nasce o poeta Ângelo Lima, nome da revista Orpheu, diretor artístico da Geração Nova.1886 -- Morre, com 74 anos, o compositor e pianista húngaro Franz Liszt.

1912 -- Nasce o economista norte-americano Milton Friedman. Prémio Nobel da Economia em 1976.1919 - Nasce o escritor e químico italiano Primo Levi, autor de "Se Isto É um Homem" e "A Tabela Periódica", sobrevivente do campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1928 - A Direção-Geral de Segurança Pública é extinta, definitivamente, e toma o nome de Intendência-Geral de Segurança Pública. O coronel Mouzinho de Albuquerque é o primeiro Intendente-Geral.

1944 -- Morre, com 43 anos, num voo de reconhecimento durante a II Guerra Mundial, o escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, autor de "O Principezinho".

1952 -- A CP apresenta o Plano da Rede Unificada Portuguesa.

1954 - É inaugurada a Barragem do Cabril no rio Zêzere, a sul do concelho de Pampilhosa da Serra.

1959 -- Constituição da organização separatista basca ETA (Euskadi Ta Askatasuna -- Pátria Basca e Liberdade) por estudantes dissidentes dos grupos nacionalistas EKIN-EGI.

1961 -- A Irlanda pede a adesão à Comunidade Económica Europeia.1963 -- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução que condena a política colonialista de Oliveira Salazar.

1975 - A Turquia rejeita o pedido do Presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, para a reabertura das bases militares norte-americanas no país.

1983 - A União Cívica Radical, o segundo partido da Argentina depois dos peronistas, escolhe o advogado Raul Alfonsin para candidato às presidenciais de 30 de outubro.

1986 - As agências Notícias de Portugal e ANOP assinam o protocolo para a constituição de uma única agência nacional de notícias, a LUSA, que entra em funcionamento a 01 de janeiro de 1987.

1988 -- O rei Husein da Jordânia renuncia ao território da Cisjordânia, ocupado por Israel desde 1967, para favorecer a criação do Estado palestiniano.

1991 -- Os presidentes soviético, Mikhail Gorbachov, e norte-americano, George Bush, assinam em Moscovo o Tratado START, para reduzir em cerca de um terço, num período de sete anos após a sua entrada em vigor, os arsenais nucleares dos dois países.

1994 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) autoriza a intervenção militar no Haiti, sob comando dos Estados Unidos, para permitir o regresso imediato do Presidente constitucionalmente eleito, Jean-Bertrand Aristide.

1995 - A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lança a lotaria instantânea (raspadinha).2001 -- Morre, com 87 anos, o marechal Francisco da Costa Gomes, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas entre 1973 e 1974, membro da antiga Junta de Salvação Nacional e Presidente da República Portuguesa de 1974 a 1976.

2002 -- Começa, em Brasília, Brasil, a IV Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com o novo Estado membro, Timor-Leste.

-- A escritora Maria Velho da Costa recebe o Prémio Camões, em Brasília, Brasil

2003 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, veta a Lei-quadro de criação dos Municípios. O veto impede, para já, a elevação a concelho das localidades de Fátima, e Canas de Senhorim.

- Deixa de ser produzido o modelo "carocha" da Volkswagen.

2004 -- Explosão e incêndio no terminal de petroleiros da Administração dos Portos do Douro e Leixões, em Matosinhos, nos oleodutos da refinaria da Galp, o acidente ocorre quando dois funcionários da Petrogal procediam à trasfega de combustível de um pipeline (oleoduto) para outro, no âmbito de uma obra da refinaria de substituição de pipelines.

2005 - A Coreia do Norte e a Coreia do Sul chegam a acordo sobre a reposição das ligações por estrada e caminhos-de-ferro, até ao final do ano.

-- Morre, com 49 anos, a estilista Manuela Tojal, coordenadora dos "shows" de moda Portex em 1985-1987 e 1989-1990.

2006 - O Ministério das Finanças divulga a lista dos devedores ao Fisco.

- O Ministério Público arquiva o processo por suspeita de abuso de poder, corrupção passiva e violação do segredo de Estado do antigo ministro do Ambiente Luís Nobre Guedes, no âmbito do caso Portucale.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 1696, que exige com caráter obrigatório ao Irão a suspensão das atividades de urânio, programa nuclear, até 31 de agosto. O embaixador do Irão junto da ONU, Javd Zarif, considera "ilegal" a exigência.

2007 - É publicado o decreto-lei 276/2007, emitido pela Presidência do Conselho de Ministros e publicado no Diário da República nº. 146/2007, que aprova o regime jurídico da atividade de inspeção da administração direta e indireta do Estado.

- Abre ao público, em Matosinhos, Porto, a maior loja Ikea, do grupo sueco, da Península Ibérica e a segunda em Portugal.

- O ex-cabo da GNR de Santa Comba Dão António Costa é condenado à pena máxima de 25 anos de prisão pela prática "de nove crimes: três de homicídio (dois qualificados), dois de ocultação de cadáver e um de profanação, dois de coação sexual na forma tentada e um de denúncia caluniosa agravada".

2008 - Numa declaração que abriu os noticiários das televisões, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, alerta para a possibilidade de o novo Estatuto Político-Administrativo dos Açores colocar em causa a separação de poderes e as competências dos órgãos de soberania consagrados na Constituição.

- Morre, com 90 anos, o artista plástico brasileiro Athos Bulcão, cujas esculturas e azulejos decoram os principais edifícios de Brasília, Brasil.

2010 - Morre, com 68 anos, Tom Mankiewicz, realizador e argumentista norte-americano, autor de argumentos para a saga "James Bond" e de "Super-Homem".

- Morre, com 96 anos, Suso Cecchi d'Amico, dita a "rainha dos argumentistas", figura fundamental do cinema italiano do pós-guerra e do movimento neorrealista, que assinou obras de Visconti, Rosselllini e De Sica. Em 1994, recebeu o Leão de Ouro de homenagem à carreira no Festival de Veneza.

2011 - O Ministério das Finanças anuncia a venda do Banco Português de Negócios, S.A ao Banco BIC Português, S.A. por 40 milhões de euros.

- Morre, com 60 anos, o escritor e jornalista cubano com nacionalidade mexicana Eliseo Alberto.

2012 - O nadador norte-americano Michael Phelps conquista a 19.ª medalha olímpica nos Jogos de Londres, Inglaterra, tornando-se o atleta mais medalhado da história dos Jogos Olímpicos, batendo o recorde anterior que pertencia a Larissa Latynina, ginasta da União Soviética, que detinha um total de dezoito.

-- Morre, com 86 anos, Gore Vidal, escritor e ator norte-americano, autor de obras como "Lincoln", "Império" e "Myra Breckenridge".

2014 - Israel e o movimento radical palestiniano Hamas acordam um cessar-fogo, trégua humanitária, de 72 horas na Faixa de Gaza, palco de uma ofensiva militar israelita desde 08 de julho.

2017 -- Morre, com 89 anos, Jeanne Moreau, atriz francesa, trabalhou com os realizadores Philippe de Broca como Bertrand Blier, com Manoel de Oliveira e com Luc Besson.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a alteração à lei da autodeterminação da identidade de género que passa a incluir a obrigatoriedade de um relatório médico para atestar a vontade dos menores.

2020 - As 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa que se encontravam em situação de calamidade, devido à pandemia da covid-19, passam a estar em estado de contingência.

- O descarrilamento, após embate com uma máquina de trabalho, de um comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, faz dois mortos e sete feridos graves.

- Morre, com 76 anos, Alan Parker, realizador britânico, foi presidente do Instituto Britânico de Cinema, autor de filmes como "Expresso da Meia-Noite", "Evita", "Angel Heart" e "Fama".

- Morre, com 95 anos, Joaquim Veríssimo Serrão, historiador, académico e investigador, autor de uma vasta obra historiográfica, na qual se destaca a sua "História de Portugal", em 19 volumes, que terminou em 2011.

2021 - O nadador norte-americano Caeleb Dressel bate o seu próprio recorde mundial dos 100 metros mariposa, ao vencer a final da prova dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Japão, em 49,45 segundos.

2022 - Inglaterra sagra-se campeã europeia de futebol feminino pela primeira vez, ao derrotar a Alemanha por 2-1, após prolongamento, na final da 13.ª edição do Campeonato da Europa, disputada no estádio de Wembley, em Londres.

- Morre, com 88 anos, Bill Russell, antigo basquetebolista norte-americano. Foi o primeiro jogador negro a atingir o estatuto de superestrela na NBA com 11 títulos de campeão da liga norte-americana e a medalha de ouro olímpica em 1956.

2023 - Morre, com 92 anos, Ildgarda Oliveira, Garda, cantora e compositora angolana.

2024 - O Estado compra 45,71% da participação da Global Media e da Páginas Civilizadas na Agência Lusa por 2,49 milhões de euros, passando a deter 95,86% do capital da agência noticiosa, que tem as participações minoritárias da NP - Notícias de Portugal (2,72%), Público (1,38%), RTP (0,03%) e O Primeiro de Janeiro, SA e Empresa do Diário do Minho, Lda, cada um 0,01%. A Global Media detinha uma participação de 23,36% da Lusa e a sua acionista Páginas Civilizadas 22,35%.

2025 - Fernando Madureira, ex-líder dos Super Dragões, é condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva, no âmbito da Operação Pretoriano, relacionada com os incidentes na Assembleia Geral do FC Porto de novembro de 2023.

- O Benfica conquista a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol pela 10.ª vez no seu historial, depois de vencer o Sporting, por 1-0, no Estádio Algarve.

- Morre, com 83 anos, Bob Wilson, encenador norte-americano, assinou mais de 200 produções teatrais. Pôs em cena "Einstein on the Beach", de Philip Glass, e dirigiu "O Corvo Branco", de Philip Glass e Luísa Costa Gomes, espetáculo de abertura da Expo'98.

PENSAMENTO DO DIA: