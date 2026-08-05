Aviso amarelo para tempo quente na Madeira prolongado até fim do dia de sexta-feira

O aviso amarelo para tempo quente para a Região Autónoma da Madeira voltou a ser prolongado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mantendo-se agora em vigor até às 18 horas (UTC) de sexta-feira, o equivalente às 19 horas na Madeira devido ao horário de Verão. Trata-se de um novo alargamento da validade do aviso, depois de, na terça-feira, já ter sido estendido até às 17h00 de sexta-feira.

Aviso amarelo por tempo quente prolongado até sexta-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos por tempo quente para todo o arquipélago da Madeira, prevendo a persistência de temperaturas máximas elevadas até sexta-feira, 7 de Agosto.

Com esta actualização, o IPMA acrescenta mais duas horas ao período anteriormente previsto, prolongando o aviso praticamente até ao início do fim-de-semana, face à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo abrange todas as zonas meteorológicas do arquipélago: costa Norte, costa Sul, regiões montanhosas da ilha da Madeira e Porto Santo. Em todas elas, a justificação mantém-se inalterada: "Persistência de valores elevados da temperatura máxima."

O aviso entrou em vigor às 23h43 (UTC) de segunda-feira, 4 de Agosto (mas já vinha de antes, inclusive nas regiões montanhosas vigorou aviso laranja), e, de acordo com a mais recente actualização do IPMA, permanecerá activo até às 19h00 do dia 7 de Agosto.

O nível amarelo corresponde ao grau menos grave da escala de avisos meteorológicos do IPMA, mas indica uma situação de risco para determinadas actividades dependentes das condições atmosféricas, recomendando o acompanhamento da evolução da previsão meteorológica e a adopção de medidas de precaução perante o calor.