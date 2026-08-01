Rali da Madeira termina com festa no pódio

O pódio da 67.ª edição do Rali da Madeira ficou marcado pela festa da vitória de Miguel Nunes, que conquistou em casa o segundo triunfo na prova, depois do sucesso alcançado em 2020.

Miguel Nunes/João Paulo voltam a conquistar o Rali da Madeira Seis anos depois, a dupla madeirense volta a reinar na prova rainha do automobilismo madeirense

Ao volante de um Skoda Fabia, o piloto madeirense confirmou a liderança trazida da primeira etapa e terminou a competição à frente de João Silva, em Toyota Yaris, segundo classificado, e de Armindo Araújo, em Skoda Fabia, terceiro da geral e primeiro entre os pilotos que pontuaram para o Campeonato de Portugal de Ralis.

Com cerca de 90 quilómetros cronometrados na derradeira etapa, disputada ao longo de sete provas especiais de classificação, Miguel Nunes geriu a vantagem e assegurou uma vitória que voltou a colocar um piloto madeirense no lugar mais alto do pódio da principal prova automóvel da Região.

A 67.ª edição do Rali da Madeira contou com 15 provas especiais de classificação e cerca de 202 quilómetros cronometrados, integrando o Campeonato de Portugal de Ralis, o Campeonato de Ralis da Madeira e o FIA European Rally Trophy.