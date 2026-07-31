Festas do Santíssimo Sacramento e Espírito Santo animam Porto Santo
O Porto Santo vai ter este fim-de-semana duas grandes festas numa só. Trata-se da Festa do Santíssimo Sacramento e a Festa do Espírito Santo.
Estas festas vão acontecer no sítio do Campo de Baixo, ao lado da Igreja do Espírito Santo e tem muitas barraquinhas de comes e bebes.
Vai ter igualmente grande animação, pois vários grupos locais, grupo folclórico e ainda algumas surpresas.
Quanto às missas vão acontecer este sábado e domingo ao final da tarde, sendo que a missa de domingo vai ter procissão.