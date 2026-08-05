Lucros da banca na mira da imprensa nacional

Bom dia. Hoje é deia de deitar contas aos lucros à banca, com alguns dos principais jornais nacionais a darem corpo a essas receitas, muita dela à custa dos seus clientes...

Na revista Sábado:

- "60 anos da ponte que mudou o país"

- "Costa Terra. Entrámos no condomínio que se diz privado e barra o acesso em Melides"

- "Luís Neves. Como o ministro geriu a crise e levou jornalistas ao gabinete"

No Correio da Manhã:

- "Rega namorada com fogo e ateia fogo"

- "Confessou crime aos polícias de serviço no hospital da Amadora"

- "Maratona de jogos. Benfica com agosto escaldante"

- "Sporting. Ingleses querem levar Catamo"

- "Autocarro embate no hospital e mata passageira"

- "PRR pagou 973 mil Euro a empreiteiro amigo de Neves em obras da PJ"

- "Pais põem em causa veracidade do exame"

- "Disparam vendas de carros elétricos"

No Público:

- "Bancos lucram mais de dois mil milhões semestrais pelo quarto ano seguido"

- "Manuel Wiborg. 'Estou a fazer teatro onde me sinto útil'"

- "Banco de Portugal. Novas restrições atingem crédito a bens de consumo"

- "Exames. Directores temem atraso nas revisões da primeira fase"

- "Ciclismo. A Volta a Portugal com um leve travo a luxúria"

- "Ópera. Puccini, a criada dedicada e os príncipes do costume na 'Turandot' que abre o Operafest"

- "Médio Oriente. Em Teerão e noutras capitais, já ninguém perde o sono com as ameaças de Trump"

No Jornal de Notícias:

- "Maiores bancos cobram aos clientes sete milhões por dia em comissões"

- "Apreensões de cocaína batem recorde"

- "Um ano sem Jorge Costa. 'A dor permanece. Há ausências que o tempo não consegue preencher'. Depoimento de André Villas-Boas"

- "Volta a Portugal faz-se à estrada"

- "Verão. Sara Sampaio entre o ruído de Ibiza e a pacatez de Borgonha"

- "Justiça. Procuradoria Europeia investiga contratos de Luís Neves"

- "Porto. Morte misteriosa de patos e gansos no Parque da Cidade"

No Diário de Notícias:

- "Cinco maiores bancos lucram meio milhão de euros por hora"

- "Tiago Rodrigues. 'É incrível como o teatro e a dança em Portugal conseguem tanta qualidade sendo tão mal apoiados'"

- "Geopolítica. 'Startup' portuguesa Neuraspace capta 15,6 milhões e reforça a defesa orbital da Europa"

- "Imigração. Bruxelas: regularização de migrantes 'não é um bom sinal', mas não teve ligação à crise de Ceuta"

- "Educação. Candidaturas ao ensino superior aceleram e superam números de 2025"

- "Bastonário. 'Espero que 90 dias sejam suficientes para Governo aplicar lei da carreira dos médicos dentistas no SNS'"

- "Caso Luís Neves. Investigação da Procuradoria Europeia 'não tem de significar que haja elementos novos"

- "Rodrigo Garull. 'A história mexicana é riquíssima em personagens dignas de ópera'"

- "Polémica na FIFA. Secretário-geral da FIFA quer parar crise interna contra Infantino"

No Negócios:

- "Tesouro contrata 'seguro' para travar custos com certificados"

- "Carlos Mendes Gonçalves, CEO da dona da Paladin. 'Tínhamos muitas propostas [de compra]. Deixámos de ter graça'"

- "Novo Banco com mais trabalhadores após aquisição pelos franceses"

- "Comércio mundial resiste às tensões no Médio Oriente"

- "Sustentabilidade 20|30. A sede invisível da IA e a corrida aos recursos naturais"

- "Família Amorim vende posição e afasta-se da banca no Brasil"

- "Os mais poderosos 2026. #36 A veia goleadora passou para os investimentos que faz, das cerâmicas aos media, até à IA, passando pelo bem-estar/ #35 Fez carreira no retalho, na Polónia. Discreto, e por muitos desconhecido, foi a liberdade de ousar que o levou longe"

No O Jornal Económico:

- "Lufthansa quer TAP para liderar voos no Atlântico Sul"

- "Lucro do Novo Banco caiu 15,6% por causa de impostos e dos custos da venda ao BPCE"

- "Schengen mantém-se, Sánchez respira e UE passa 'teste à resiliência'"

- "Estrume, lixo e caroços aumentam independência"

- "Indiana Jones digital vai identificar obras saqueadas na II Guerra Mundial"

- "Comissão europeia lança fundo para acelerar startups"

- "JP Morgan e o seu CEO divergem. Dr. Jekyll e Mr. Hyde?"

- "SpaceX duplica receitas, mas perda mantém-se grande"

- "Governo recebe plano e pedido de mais apoios"

No Record:

- "Benfica. Rui Costa segura Pavlidis. Recusada proposta de 40 MEuro do Fenerbahçe"

- "Tomás regressa com a braçadeira. Fará dupla com Lenglet"

- "Sporting. Duas compras e o cofre fecha. Irankunda e lateral-esquerdo na calha"

- "FC Porto. Dia de homenagem a Jorge Costa"

- "Ciclismo. Volta arranca hoje"

No O Jogo:

- FC Porto. Um ano de saudade. Jorge Costa deixou um tremendo vazio no universo portista, mas preserva-se todo um legado de forte carga simbólica e emocional"

- "Artigo de opinião de André Villas-Boas. 'É um dia para sentirmos a dor da ausência, mas também para agradecermos tudo aquilo que nos deixou'"

- "Minuto de silêncio antes do treino, coroa de flores e missa às 19H00"

- "Benfica. Tomás Araújo fica até 2029. Contrato de dois anos para acertar em breve. Fenerbahçe quis levar Pavlidis, mas proposta de 40+10 MEuro foi recusada"

- "Cláudio Braga, avançado do Hearts: 'Vamos dar trabalho'"

- "Sporting. Sunderland ataca Geny. Ingleses garantem que há conversas"

- "Barão aprova renovação. 'Maxi tem a mística'"

- "Braga. Linha ofensiva impõe respeito. Horta, Gabriel e Pau Victor são armas para o Dínamo Minsk"

- "V. Guimarães. 'É um desafio muito aliciante'. Tiago Margarido ansioso pelo arranque a doer"

- "Entrevista. Ricardo Costa assume metas do Tondela. 'Queremos disputar a subida'"

- "Ciclismo. Tudo a pedalar pela amarela. Volta a Portugal começa em Lisboa"

E no A Bola:

- "Mais um jackpot. Sporting prepara novo encaixe milionário com as vendas de Daniel Bragança, Diomande e Pedro Gonçalves/ Médios vão render Euro35 milhões e o defesa Euro40 M/ Leões já encaixaram mais de Euro100 M e bolo pode chegar aos 200/ Trio não joga na Amadora"

- "Rejeitada proposta do Sunderland por Geny Catamo"

- "Irankunda mais perto de ser reforço"

- "Benfica. Uma questão de liderança. Encarnados recusam Euro50 M por Pavlidis. Fenerbahçe, da Turquia, avançou com números tentadores, mas o avançado é considerado imprescindível"

- "Com as saídas de Otamendi e António Silva, Aursnes (em dúvida para amanhã) e Tomás Araújo chegam-se à frente"

- FC Porto. Pietuszewski de volta. Polaco falhou a Supertaça, mas está de regresso e vai lutar por um lugar no onze"

- "Jorge Costa morreu há um ano"

- "Ciclismo. Começa hoje a Volta a Portugal"