João Silva aponta "sucessão de acusações e insinuações" por parte de Miguel Nunes

O piloto madeirense João Silva recorreu às redes sociais para responder às recentes polémicas que o envolveram, dizendo que a "sucessão de acusações e insinuações" por parte do também piloto Miguel Nunes tornou-se "um padrão".

Numa publicação, João Silva faz um balanço dos últimos meses, referindo que tem sido alvo de "acusações públicas sucessivas, sempre graves, sempre lançadas com grande impacto, mas sem provas que as sustentem".

O piloto começa por recordar o caso relacionado com o arresto de um automóvel, afirmando que foi acusado de ter montado um estratagema para prejudicar Miguel Nunes. "Hoje, depois da minha equipa ter vencido essa acção em tribunal, fica uma pergunta: como fica a acusação que foi feita publicamente contra mim?", escreve.

João Silva aborda também as críticas de que teria tentado "roubar" adversários nos bastidores, esclarecendo que apenas apresentou uma reclamação relativamente a uma situação que, no seu entendimento, não cumpria os regulamentos. "O facto de alguém se sentir prejudicado não retira legitimidade a uma reclamação quando existem sérios fundamentos para a apresentar", refere.

Na mesma publicação, rejeita ainda qualquer responsabilidade pelos alegados comportamentos de adeptos, afirmando que as acusações foram feitas "novamente sem provas e sem o devido contexto". Acrescenta que o episódio em causa "terá envolvido apenas água" e que as pessoas envolvidas "nem sequer ostentavam" roupa da sua equipa, lamentando que nunca tenha existido um esclarecimento público ou um pedido de desculpas.

"Houve algum esclarecimento? Algum pedido de desculpa? Não. Mais uma vez, ficou a suspeita lançada sobre o meu nome", menciona.

João Silva critica igualmente a reacção de Miguel Nunes após a mais recente prova, considerando que "quando bastava um simples cumprimento, assistimos a uma reacção em directo que envergonha qualquer pessoa que diga defender os valores do desporto".

Na publicação, o piloto considera que este tipo de situações reflecte um problema mais amplo na sociedade. "Hoje parece que já ninguém quer saber verdadeiramente da diferença entre verdade e mentira. Escolhe-se um lado, uma narrativa, como quem escolhe massa ou arroz num buffet", escreve, defendendo que "basta lançar uma suspeita para deixar uma marca na reputação de alguém".

Apesar das críticas, João Silva garante que sempre aceitou "a crítica, a rivalidade e o debate", mas rejeita "a acusação oportunista, a insinuação constante e a tentativa de destruir a reputação de alguém para proveito próprio".

A terminar, manifesta confiança de que a entidade federativa aplique os mecanismos disciplinares "de forma justa sempre que existam comportamentos que ultrapassem os limites do respeito e do desportivismo".