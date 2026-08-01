Miguel Nunes a uma classificativa de conquistar o Rali da Madeira

Miguel Nunes está a um passo de conquistar o Rali da Madeira, depois de concluir a penúltima especial, correspondente à segunda passagem pela Ponta do Pargo, com a vantagem praticamente intacta sobre os seus principais perseguidores.

No exigente troço de 11,83 quilómetros, foi Kris Meeke quem voltou a impor o melhor ritmo. O piloto britânico, navegado por Stuart Loudon, cumpriu a especial em 6.59,3 minutos, com uma velocidade média de 101,6 km/h, somando mais uma vitória em classificativas e somando um novo recorde neste troço.

Por sua vez, o madeirense Alexandre Camacho, acompanhado por Pedro Calado, foi o segundo mais rápido, terminando a 3 segundos de Meeke, enquanto João Silva, navegado por Luís Rodrigues, assinou o terceiro melhor 'crono', a 3,8 segundos do vencedor.

Já o líder Miguel Nunes, ao lado de João Paulo, concluiu a especial na quarta posição, a apenas 4 segundos do britânico. O piloto madeirense voltou a privilegiar uma abordagem cautelosa, gerindo a vantagem construída ao longo do rali e evitando riscos desnecessários.

A estratégia voltou a surtir efeito e, à entrada para a derradeira classificativa, Miguel Nunes lidera a classificação geral com um tempo acumulado de 1:56.29,7 horas, dispondo de 32,5 segundos de vantagem sobre João Silva. Armindo Araújo mantém-se na terceira posição, mas já a 49,2 segundos do líder e a 16,7 segundos do segundo classificado, vendo complicar-se a luta pela vice-liderança.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue hoje, às 18h20, com a última PEC desta edição, com a segunda passagem pelos Lameiros, com a mítica descida da Encumeada à Serra D'Água.

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