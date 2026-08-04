Óculos gratuitos para observação de eclipse solar podem ser reservados a partir de hoje

Óculos gratuitos para observação do eclipse solar total em 12 de agosto podem ser reservados a partir de hoje, anunciou a agência Ciência Viva, alertando que gravar o fenómeno astronómico danifica dispositivos como telemóveis.

"Hoje e nos próximos dias ainda haverá óculos certificados [para ver o eclipse]", disse à Lusa Ivone Fachada, da direção da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, adiantando que "as pessoas podem ir ao 'site' clubedavisão.pt, fazer um registo individual e levantar os seus óculos do eclipse certificados em qualquer ponto do país" e que o `stock´ foi reforçado na segunda-feira.

Ivone Fachada disse que observar o eclipse sem a segurança de óculos adequados tem riscos como queimaduras na retina permanentes, visão distorcida durante algum tempo e até uma perda permanente da visão.

"Podemos estar a olhar para o sol, a nossa retina está a ser queimada e nós não sentimos dor no momento da observação", acrescentou.

Quem não conseguir obter óculos gratuitos para ver o eclipse solar total, que começa por volta das 18:30 e termina às 20:30, poderá adquiri-los em farmácias, algumas lojas `online´ e supermercados por um valor que ronda os três euros, com Ivone Fachada a destacar a importância de verificar a certificação dos óculos.

Os óculos certificados estão identificados com a norma ISO 12312-2 [certificação para observar o Sol], a marca CE visível [indica que um produto cumpre os requisitos estabelecidos nas regras da União Europeia (UE)] e o Regulamento (UE) 2016/425.

Ivone Fachada desaconselhou ainda o uso de telemóveis ou câmaras para gravar o eclipse, indicando que os dispositivos poderão sofrer danos por não estarem preparados nem equipados para a luz solar direta e por não terem filtros solares apropriados.

De acordo com a o site da Ciência Viva, em Portugal o eclipse será total apenas numa área restrita do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança.

No resto do país, o eclipse será parcial, uma vez que o obscurecimento rondará os 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O último eclipse total do Sol em Portugal aconteceu em 1912 e o próximo será em 2144, "tornando o eclipse de 2026 um fenómeno raro e um momento importante para várias gerações".

Um eclipse total do Sol ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados, e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos.