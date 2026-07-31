Miguel Nunes sobe à liderança do Rali da Madeira

Miguel Nunes é o novo líder do Rali da Madeira, após a segunda passagem pela classificativa de Palheiro Ferreiro. Ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, o piloto madeirense assumiu o comando da prova, beneficiando de um mau registo de Giandomenico Basso, que perdeu várias posições e desceu ao quarto lugar da classificação geral.

Armindo Araújo vence classificativa, Basso mantém liderança por 0,4 segundos Giandomenico Basso continua na frente do Rali da Madeira, mas viu reduzida a vantagem sobre os principais perseguidores após a primeira classificativa da terceira secção. O piloto italiano, aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, foi o segundo mais rápido na segunda passagem por Santo da Serra, um troço vencido por Armindo Araújo, em viatura idêntica.

João Silva, em Toyota GR Yaris Rally2, ascendeu ao segundo posto, a 8,4 segundos da liderança, enquanto Armindo Araújo, também em Skoda Fabia RS Rally2, protagonizou uma boa prestação nesta ronda pelos troços da manhã e fechou a terceira posição provisória. O açoriano Rúben Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, completa o lote dos cinco primeiros.

Concluída a terceira secção, a caravana segue agora para um novo parque de assistência, antes do arranque da jornada da tarde.