Miguel Nunes também penalizado na Super-Especial

A Super-especial Cidade do Funchal continua a fazer correr tinta. Depois de terem sido penalizados sete concorrentes, quase 24 horas depois da sua realização, a direcção de prova do Rali da Madeira voltou a rever a classificativa inaugural e aplicou uma nova sanção, desta vez ao madeirense Miguel Nunes.

Em mais um comunicado divulgado esta tarde, a organização da prova atribuiu ao piloto madeirense uma penalização de 10 segundos, depois de concluir que o seu Skoda Fabia RS Rally2 infringiu o artigo 53.6.3 do FIA Regional Rally Sporting Regulations (RRSR) 2026, ao derrubar um elemento da terceira chicane da classificativa.

Sete equipas penalizadas após a super-especial do Funchal Kris Meeke e João Silva entre os penalizados, com o madeirense a baixar para terceiro na classificação geral

Com esta decisão, o actual líder do Rali da Madeira mantém-se no comando da prova, mas vê a vantagem sobre o seu principal perseguidor, Armindo Araújo, reduzir de 19 para 9 segundos.