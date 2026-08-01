Miguel Nunes reforça comando a quatro especiais do fim

Miguel Nunes foi o mais rápido na 11.ª prova especial de classificação (PEC) do Rali da Madeira, correspondente à primeira passagem por Ponta do Pargo, um dos troços mais emblemáticos, técnicos e exigentes da prova, que regressou este ano ao itinerário após quatro anos de ausência.

Na classificativa de 11,83 quilómetros, o piloto madeirense, navegado por João Paulo, levou o Skoda Fabia RS Rally2 ao melhor tempo, completando o percurso em 7.00,2 minutos, com uma velocidade média de 101,4 km/h.

O britânico Kris Meeke, que até então tinha dominado as PEC da derradeira etapa, ficou a escassos 0,7 segundos de Miguel Nunes, enquanto João Silva voltou a evidenciar um ritmo competitivo, assinando o terceiro melhor registo, a 3,8 segundos do vencedor.

O triunfo na especial permitiu a Miguel Nunes aumentar a vantagem na liderança da classificação geral. O madeirense soma agora um tempo acumulado de 1:34.49,9 horas, dispondo de 34,3 segundos de avanço sobre João Silva, que consolidou o segundo lugar da geral. Armindo Araújo ocupa a terceira posição, a 37,8 segundos do comandante da prova, encontrando-se apenas 3,5 segundos atrás de João Silva na luta pelo lugar intermédio do pódio.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue hoje, às 14h05, com a 12.ª PEC, com a primeira passagem pelos Lameiros.

Acompanhe a cobertura especial e em simultâneo do Rali Vinho Madeira nas sete rádios privadas regionais: TSF-Madeira, Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente.