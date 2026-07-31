Miguel Nunes fecha o dia na liderança do Rali da Madeira

Miguel Nunes vai entrar no derradeiro dia do Rali da Madeira na liderança da classificação geral. O piloto madeirense voltou a mostrar consistência na segunda passagem por Santana, última prova especial de classificação (PEC) desta sexta-feira, e conservou o comando da prova, apesar de Kris Meeke ter sido novamente o mais rápido.

Na classificativa de 12,3 quilómetros, o britânico, navegado por Stuart Loudon, registou o melhor tempo, ao concluir o percurso em 7.18,8 minutos. Miguel Nunes, acompanhado por João Paulo, respondeu com o segundo melhor registo, a apenas 1,7 segundos. O terceiro melhor tempo pertenceu a Miguel Caires, que, com Marco Macedo como navegador, concluiu a especial em 7.24,8 minutos, a seis segundos de Meeke.

Concluída a segunda etapa, Miguel Nunes lidera o Rali da Madeira com um tempo acumulado de 1:11.40,4 horas, dispondo de 15,2 segundos de vantagem sobre Armindo Araújo, segundo classificado. João Silva segue na terceira posição, a 23,4 segundos do comandante da prova.

Depois de um dia marcado por várias alterações na classificação, motivadas pelas penalizações aplicadas após a super-especial do Funchal, o piloto madeirense conseguiu manter-se imune às mudanças no topo da geral e termina a jornada em posição privilegiada para discutir a vitória.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue amanhã, às 10h15, com a 9.ª PEC, com a passagem pelo Chão da Lagoa.

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